«Боруссия»: Защитник Бартра получил перелом лучевой кости во время взрыва

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«У него сломана лучевая кость, а также инородные предметы попали в правую руку», — сказал он.

Сейчас повреждения Бартры оцениваются как тяжелые. Ранее сообщалось, что он всего лишь получил порезы и уже выписан из больницы.

Во вторник около автобуса «Боруссии», на котором игроки отправлялись на игру Лиги чемпионов, произошли три маломощных взрыва. В результате испанский защитник «Боруссии» Бартра с незначительными повреждениями был доставлен в больницу. Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесен на 12 апреля. Начало встречи — 19:45 мск.