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12 апреля 2017, 1:42 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Боруссия»: Защитник Бартра получил перелом лучевой кости во время взрыва

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Лучевая кость сломана у защитника футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Марка Бартры после взрывов, прогремевших у автобуса футбольного клуба, ему проведена операция. Об этом сообщил представитель клуба Саша Флигге.

По словам представителя клуба Саши <span class=error>Флигге</span> футболисту была сделана операция. Увеличить
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«У него сломана лучевая кость, а также инородные предметы попали в правую руку», — сказал он.

Сейчас повреждения Бартры оцениваются как тяжелые. Ранее сообщалось, что он всего лишь получил порезы и уже выписан из больницы.

Во вторник около автобуса «Боруссии», на котором игроки отправлялись на игру Лиги чемпионов, произошли три маломощных взрыва. В результате испанский защитник «Боруссии» Бартра с незначительными повреждениями был доставлен в больницу. Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесен на 12 апреля. Начало встречи — 19:45 мск.

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