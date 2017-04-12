«Бавария» сыграет с «Реалом» в матче футбольной Лиги чемпионов

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Матч «Боруссии» и «Монако» был отменен после взрыва около автобуса с футболистами германского клуба, которые собирались ехать на стадион «Сигнал Идуна Парк». В результате взрыва пострадал испанский защитник «Боруссии» Марк Бартра, который получил незначительные повреждения руки разбитым оконным стеклом. После инцидента игрок был доставлен в больницу, откуда вскоре был выписан.

В итоге «Боруссия» и «Монако» сыграют в 19:45 мск — за два часа до старта остальных встреч, запланированных на среду.

Сильнейшая пара четвертьфиналов

Четвертьфинальная пара «Баварии» и «Реала» считается сильнейшей на этой стадии — победитель этого противостояния останется главным фаворитом на успех в турнире. Большинство специалистов сходится во мнении, что «Бавария» — единственная команда, способная остановить «Реал» на пути ко второму подряд титулу. Ранее дважды кряду Лигу чемпионов никто не выигрывал.

«Бавария» проводит первый сезон под руководством Карло Анчелотти, который в 2014 году выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», а ранее добился такого успеха с итальянским «Миланом». «Баварии» вновь нет равных в бундеслиге — ближайшего конкурента мюнхенцы опережают на 10 очков, а в последнем матче чемпионата разгромили дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:1. Впечатляюще «Бавария» сыграла и в 1/8 финала Лиги чемпионов, дважды победив английский «Арсенал» со счетом 5:1.

Лидер атак «Баварии» — поляк Роберт Левандовски, который забил в нынешнем турнире уже семь мячей, а знаменитым он стал в апреле 2013 года, когда еще в составе «Боруссии» провел четыре мяча в ворота «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда в финале «Боруссия» проиграла «Баварии», которая выиграла свой пятый титул чемпионов Европы и последний на данный момент.

«Реал» после отставки Анчелотти весной 2015 года проваливал сезон под руководством Рафаэля Бенитеса, однако команду возглавил Зидан, и «Королевский клуб» выиграл свой 11-й Кубок европейских чемпионов. Однако нынешний сезон «Реал» проводит не так мощно, в группе Лиги чемпионов уступив первое место дортмундской «Боруссии», с которой дважды сыграл вничью 2:2. В 1/8 финала «Реал» дважды победил итальянский «Наполи» со счетом 3:1.

Не так ярко в нынешнем сезоне выглядит Криштиану Роналду, который пропустил предсезонную подготовку из-за травмы, полученной в финале чемпионата Европы. В Лиге чемпионов Роналду смог забить лишь в двух стартовых матчах, после чего «молчит» уже на протяжении шести встреч. В чемпионате Испании на его счету 19 мячей — по этому показателю он уступает Лионелю Месси (27) и Луису Суаресу (24) из «Барселоны». Но «Реал» на три очка опережает «Барселону» в таблице, имея при этом матч в запасе.

Главной ударной силой «Реала» в Лиге чемпионов стал Карим Бензема, который забил уже пять голов. В чемпионате Испании Бензема отличился лишь девять раз — даже меньше, чем чаще выходящий на замену Альваро Мората (11). Матч «Бавария» — «Реал» пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене, начало — 21:45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Никола Риццоли.

Шекспир в Мадриде

В это же время в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» «Атлетико» сыграет против английского «Лестера». Чемпионы Англии еще месяц назад находились рядом с зоной вылета из премьер-лиги, однако после увольнения Клаудио Раньери сумели одержать пять побед подряд и подняться на 11-е место. Впрочем, последнюю встречу чемпионата Англии подопечные Крэйга Шекспира проиграли в гостях «Эвертону» (2:4).

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» достаточно неожиданно победил испанскую «Севилью» (1:2, 2:0), которая, как оказалось впоследствии, попала в серьезный игровой кризис. «Лестер» делает ставку на атлетичный контратакующий футбол, однако именно этим отличается и «Атлетико», которому уже несколько лет нет равных в такой игре.

Весной команда Диего Симеоне выиграла пять матчей подряд в чемпионате Испании, а в субботу добилась почетной ничьей с «Реалом» в мадридском «дерби» (1:1). «Атлетико» сумел подняться на третье место в чемпионате Испании, которое гарантирует выступление в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Лестер» проводит всего четвертый сезон в еврокубках, однако сыграет с «Атлетико» в пятый раз. Две первые европейские кампании английского клуба завершались как раз на матчах с «матрасными» — в первом круге Кубка обладателей кубков в 1961 году и Кубка УЕФА в 1997 году. При этом «Атлетико» одержал пять побед в пяти домашних матчах с английскими клубами.

Главный арбитр матча «Атлетико» — «Лестер» — Юнас Эрикссон из Швеции.

Ответные матчи в сериях пройдут 18 апреля в Лестере и Мадриде, «Монако» и «Боруссия» сыграют на следующий день. Во вторник итальянский «Ювентус» в первом матче ¼ финала победил испанскую «Барселону» со счетом 3:0.