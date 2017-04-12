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12 апреля 2017, 0:48 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Взрывы в Дортмунде были нацеленным нападением на футбольную команду «Боруссия»

БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Полиция Дортмунда считает, что взрывы, в результате которых пострадали игроки футбольного клуба «Боруссия», были спланированным нападением на команду. Об этом заявил на пресс-конференции глава полиции города Грегор Ланге.

Взрывы в Дортмунде были нацеленным нападением на футбольную команду Боруссия - Фото Увеличить
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«Мы с самого начала исходили из того, что здесь речь идет о целенаправленной атаке против «Боруссии», — сказал он. По его словам, правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, но приоритетную пока не выделяют.

Представитель прокуратуры Сандра Люке добавила, что на месте взрыва у автобуса клуба «Боруссия» нашли записку от злоумышленников.

«Я могу подтвердить, что рядом с местом происшествия была найдена записка. Ее подлинность сейчас проверяется», — сказала она.

«В записке содержится признание ответственности за взрыв», — добавила Люке, отметив, что правоохранительные органы изучают достоверность оставленного послания. Она указала также на то, что следствие не может на данном этапе разглашать дополнительную информацию относительно предполагаемого признания.

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