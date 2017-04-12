Взрывы в Дортмунде были нацеленным нападением на футбольную команду «Боруссия»

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«Мы с самого начала исходили из того, что здесь речь идет о целенаправленной атаке против «Боруссии», — сказал он. По его словам, правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, но приоритетную пока не выделяют.

Представитель прокуратуры Сандра Люке добавила, что на месте взрыва у автобуса клуба «Боруссия» нашли записку от злоумышленников.

«Я могу подтвердить, что рядом с местом происшествия была найдена записка. Ее подлинность сейчас проверяется», — сказала она.

«В записке содержится признание ответственности за взрыв», — добавила Люке, отметив, что правоохранительные органы изучают достоверность оставленного послания. Она указала также на то, что следствие не может на данном этапе разглашать дополнительную информацию относительно предполагаемого признания.