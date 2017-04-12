Новый разгром «Барселоны»

«Хорошо обороняться не стыдно. Хотите зрелища — идите в цирк» — воскресное хлесткое высказывание Массимилиано Аллегри на итальянском телеканале Mediaset Premium прозвучало как руководство к действию против каталонской армады. Тем не менее, на поле у туринцев вышел состав с четырьмя футболистами атакующего плана, которые принялись с первых минут ожесточенно прессинговать соперников. И уже на 3-й минуте случился голевой момент. Игуаин после навеса со штрафного Пьянича выиграл верховую борьбу, но пробил прямо по центру в руки вратарю. Впрочем, гол не заставил себя ждать. Спустя четыре минуты Куадрадо погарцевал с мячом на правом фланге и выдал пас в район угла вратарской площади, где Дибала правой ногой остановил мяч, а левой с разворота пробил в дальний угол. Блестящее исполнение!

Неожиданный блиц-криг удался — и «Старая синьора» переключилась на так называемую игру «вторым номером». Она организовала два редута по четыре человека в каждом (Куадрадо и Манджукич занимали позиции на краях) и не оставляла гостям свободного пространства, где можно было бы танцевать тики-таку. «Барселона» медленно катала мяч на дальних подступах к воротам (68 процентов владения в первом тайме), а хозяева их всячески отжимали, так что по большей части поиском продолжений занимались три защитника и располагавшийся перед ними Маскерано. Один раз Месси изыскал-таки гениальный ход, сделав длинную продольную передачу на угол вратарской площади, куда, выскочив из-за спины у Дани Алвеса, рванул Иньеста. Туринцев от гола спас Буффон.

Моментальный ответ хозяев получился эффективнее. Дибала вновь пробил без промедления, да и без помех. На этот раз от линии штрафной площади, куда выкатил мяч с левого фланга Манджукич. Тер Штеген не выручил. К перерыву «Ювентус» повторял график «ПСЖ», устроившего два месяца назад «Барселоне» в Париже невероятный разгром — 4:0, в повторение которого, честно говоря, не верилось. Хотя бы потому, что ЧП не должны быть нормой.

Во втором тайме «Барса» перестроилась на схему 4−3−3. Назад отодвинулся Маскерано, а на краях обороны расположились Серхи Роберто и Юмтити. Преодолевать плотную оборону гости принялись за счет длинных рассекающих передач вроде той, что получилась в первом тайме у Месси. Сам аргентинец после удачного для него отскока опасно направил мяч рядом со штангой.

Вместе с тем у хозяев прошел заброс на Игуаина. Судья офсайд не зафиксировал, но пробить вратаря с острого угла вышедшему с ним один на один форварду не удалось. Зато успех принес угловой, после подачи которого Кьеллини не перепрыгнул даже, а переселил Маскерано.

«Барселоне» обязательно нужно было забить гол, который резко изменил бы диспозицию перед ответным матчем. Но ее атака была отсечена. Когда же Суарес, наконец, освободился от опеки возле угла вратарской, мяч в дальний угол снова не залетел.