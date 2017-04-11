Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29396142/
11 апреля 2017, 23:55 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Ювентус» разгромил «Барселону» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» на своем поле одержал крупную победу над испанской «Барселоной» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча в Турине завершилась со счетом 3:0.

Болельщики Ювентуса перед началом игры с Барселоной. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Забитыми мячами отметились Пауло Дибала (7-я, 22-я минута) и Джорджо Кьеллини (55). Первый гол Дибалы стал самым быстрым, забитым в ворота «Барселоны» в нынешнем сезоне во всех турнирах. «Ювентус» не проигрывает на своем поле уже на протяжении 18 матчей в Лиге чемпионов.

Ответная встреча пройдет в Барселоне 19 апреля.

11.04.2017 21:45 Зрители 41092 Плей-офф: 1/4 финала Juventus Stadium
Ювентус 3:0 Барселона
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Энрике Луис
Голы
7′ Пауло Дибала (Х. Куадрадо) 21
22′ Пауло Дибала 21
55′ Джорджо Кьеллини (М. Пьянич) 3
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
28′ Дани Алвес 23
Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
63′ Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
74′ Сами Хедира 6
73′ Хуан Куадрадо 16
90+1′ Марио Лемина 18
81′ Пауло Дибала 21
Томас Ринкон 28
89′ Миралем Пьянич 5
Андреа Барцальи 15
1 Марк-Андре тер Штеген
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 90+1′
4 Иван Ракитич
8 Андрес Иньеста (к) 57′
10 Лионель Месси
9 Луис Суарес 53′
20 Серхи Роберто
14 Хавьер Маскерано
11 да Силва Сантос Неймар
24 Жереми Матье 45′
21 Андре Гомиш
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
8 Удары в створ 3
5 Угловые 8
21 Фолы 18
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Новый разгром «Барселоны»

Новый разгром «Барселоны»

Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола.
Еще 7 новостей  Все новости
11 апреля

"Ювентус" разгромил "Барселону" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Легкоатлетам РФ дали волю, но не вернули флаг: Шубенков и Кучина допущены до соревнований

Фазель: IIHF ожидает реакции игроков НХЛ на решение лиги не пускать их на ОИ