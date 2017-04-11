«Ювентус» разгромил «Барселону» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» на своем поле одержал крупную победу над испанской «Барселоной» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча в Турине завершилась со счетом 3:0.
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Забитыми мячами отметились Пауло Дибала (7-я, 22-я минута) и Джорджо Кьеллини (55). Первый гол Дибалы стал самым быстрым, забитым в ворота «Барселоны» в нынешнем сезоне во всех турнирах. «Ювентус» не проигрывает на своем поле уже на протяжении 18 матчей в Лиге чемпионов.
Ответная встреча пройдет в Барселоне 19 апреля.
|11.04.2017 21:45
|Зрители 41092
|Плей-офф: 1/4 финала
|Juventus Stadium
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|8
|21
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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