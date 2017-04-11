Футболист «Боруссии»: Полиция очень быстро прибыла на место взрыва
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Дортмундская полиция оперативно прибыла на место происшествия после взрыва у клубного автобуса футбольного клуба «Боруссия», произошедшего перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Монако». Об этом рассказал вратарь «Боруссии» Роман Бюрки, чьи слова приводит издание Blick.
Во вторник рядом с автобусом «Боруссии» произошло три взрыва малой мощности, в результате чего пострадал испанский защитник команды Марк Бартра, который был доставлен в больницу, однако он избежал серьезных повреждений.
«Автобус свернул на главную дорогу, когда произошел сильный взрыв, — сказал Бюрки. — Я сидел на заднем ряду рядом с Марком Бартрой, который получил ранение от осколка разбитого стекла. После взрыва мы все легли на пол, мы не понимали, что происходит. Полиция быстро прибыла на место, мы все в шоке, никто не думал, что это может произойти за несколько минут до футбольного матча».
После произошедших событий было решено перенести матч «Боруссия» — «Монако». Встреча пройдет 12 апреля в 19:45 мск.
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