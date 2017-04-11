Ватцке: Один из взрывов произошёл рядом с Тухелем, он был в шоке
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии»
Ханс-Йоахим Ватцке высказался по поводу взрывов около автобуса команды перед матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако».
По его словам, один из взрывов произошёл рядом с наставником команды Томасом Тухелем.
«Один из взрывов произошёл рядом с главным тренером Томасом Тухелем. Он был в шоке.
Вся команда потрясена случившимся. Её местоположение сейчас скрывается из целей безопасности», — сказал Ватцке в интервью клубной
Ранее сообщалось, что три взрывы прогремели поблизости с автобусом дортмундской «Боруссии», которая должна была отправиться на этом транспорте на первую встречу ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако». Защитник команды Марк Бартра в результате произошедшего получил ранение и был доставлен в больницу.
Начало поединка между «Боруссией» и «Монако» было намечено на 21:45 мск. Однако теперь дата изменена — 12 апреля, 19:45 мск.
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