Футболист «Боруссии» Бартра получил порезы руки, его состояние не вызывает тревоги
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Защитник дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Марк Бартра в результате взрыва около клубного автобуса получил порезы руки осколками стекла, но его состояние не вызывает тревоги, сообщает Marca.
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Полиция Дортмунда подтвердила, что во вторник вблизи автобуса «Боруссии» произошел взрыв. По информации издания, взрыв произошел, когда автобус с командой следовал на домашнюю четвертьфинальную встречу Лиги чемпионов с «Монако» в 10 км от стадиона «Боруссии». СМИ сообщили о трех сработавших взрывных устройствах.
Бартра был госпитализирован.
Матч «Боруссии» с «Монако» должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45 мск.
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