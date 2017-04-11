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11 апреля 2017, 21:57 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Футболист «Боруссии» Бартра получил порезы руки, его состояние не вызывает тревоги

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Защитник дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Марк Бартра в результате взрыва около клубного автобуса получил порезы руки осколками стекла, но его состояние не вызывает тревоги, сообщает Marca.

Футболист Боруссии Бартра получил порезы руки его состояние не вызывает тревоги - Фото Увеличить
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Полиция Дортмунда подтвердила, что во вторник вблизи автобуса «Боруссии» произошел взрыв. По информации издания, взрыв произошел, когда автобус с командой следовал на домашнюю четвертьфинальную встречу Лиги чемпионов с «Монако» в 10 км от стадиона «Боруссии». СМИ сообщили о трех сработавших взрывных устройствах.

Бартра был госпитализирован.

Матч «Боруссии» с «Монако» должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45 мск. Из-за взрыва встреча была перенесена на среду, начало в 19:45 мск.

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