Футболист «Боруссии» Бартра получил порезы руки, его состояние не вызывает тревоги

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Полиция Дортмунда подтвердила, что во вторник вблизи автобуса «Боруссии» произошел взрыв. По информации издания, взрыв произошел, когда автобус с командой следовал на домашнюю четвертьфинальную встречу Лиги чемпионов с «Монако» в 10 км от стадиона «Боруссии». СМИ сообщили о трех сработавших взрывных устройствах.

Бартра был госпитализирован.