СМИ: Три взрывных устройства сработали вблизи автобуса «Боруссии»
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Три взрывных устройства сработали вблизи автобуса дортмундской «Боруссии» перед домашним матчем футбольной Лиги чемпионов с «Монако», сообщает Bild со ссылкой на полицию.
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Видимо, что-то случилось...
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Матч «Боруссии» с «Монако» должен пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45 мск.
Ранее стало известно, что встреча может быть отменена
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