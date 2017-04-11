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11 апреля 2017, 21:49 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

СМИ: Три взрывных устройства сработали вблизи автобуса «Боруссии»

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Три взрывных устройства сработали вблизи автобуса дортмундской «Боруссии» перед домашним матчем футбольной Лиги чемпионов с «Монако», сообщает Bild со ссылкой на полицию.

СМИ: Три взрывных устройства сработали вблизи автобуса Боруссии - Фото Увеличить
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Матч «Боруссии» с «Монако» должен пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45 мск.

Ранее стало известно, что встреча может быть отменена из-за взрыва рядом с автобусом дортмундской команды. В результате инцидента пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, который был доставлен в больницу.

Боруссия Д
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