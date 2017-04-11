Матч «Боруссия» — «Монако» перенесен на среду из-за взрыва у автобуса немецкого клуба
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Первый матч ¼ финала футбольной Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» перенесен на среду из-за взрыва у автобуса немецкого клуба, сообщает журналист Bild Моритц Лайхкамм в Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее стало известно, что возле автобуса дортмундской команды произошел взрыв. В результате инцидента пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, который был доставлен в больницу.
Матч должен был состояться во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45 мск.
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