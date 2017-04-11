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11 апреля 2017, 21:54 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Зидан: Футболисты «Реала» не боятся «Баварию» и будут играть в свой футбол

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Реала» не боятся «Баварию» и в матче ¼ финала Лиги чемпионов будет играть в свой футбол, заявил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

Футболисты мадридского Реала не боятся Баварию и в матче ¼ финала Лиги чемпионов будет играть в свой футбол заявил главный тренер <span class=error>мадридцев</span> <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span>. Увеличить
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Первый четвертьфинальный матч между командами пройдет 12 апреля в Мюнхене.

«Я не боюсь “Баварию”, меня больше волнует, как сыграем мы сами. Наша идея заключается в том, чтобы играть в свой футбол и попытаться выиграть матч. Наша задача — всегда показывать максимум», — сказал Зидан, которого цитирует официальный сайт «Реала».

«Реал» и «Бавария» в 2014 году встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда мадридцы дома победили со счетом 1:0, а на выезде разгромили соперника — 4:0.

«Этот матч отличается от того, что был три года назад. “Бавария” умеет управлять игрой и всегда старается действовать интенсивно. Мы померимся силами с серьезным соперником, но меня в итоге интересует то, что будем делать мы. У нас сильная и сбалансированная команда», — заявил Зидан.

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