Матч «Боруссия» — «Монако» может быть перенесен из-за взрыва у автобуса дортмундцев
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Первый матч ¼ финала футбольной Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» может быть отменен из-за взрыва рядом с автобусом дортмундской команды, сообщает Bild.
По данным немецкого издания, в результате инцидента пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, который был доставлен в больницу.
Матч «Боруссии» с «Монако» должен пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45 мск.
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