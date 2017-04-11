Месси, Неймар и Суарес сыграют в атаке «Барселоны» в первом матче ЛЧ с «Ювентусом»
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Нападающие «Барселоны» Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес выйдут в стартовом составе в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч состоится во вторник в Турине и начнется в 21:45 мск.
Полностью стартовый состав «Барселоны» выглядит следующим образом:
Стартовый состав «Ювентуса»: Джанлуиджи Буффон (вратарь), Дани Алвес, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи, Сами Хедира, Хуан Куадрадо, Миралем Пьянич, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Марио Манджукич.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter