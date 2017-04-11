Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29395193/
11 апреля 2017, 21:44 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Месси, Неймар и Суарес сыграют в атаке «Барселоны» в первом матче ЛЧ с «Ювентусом»

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Нападающие «Барселоны» Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес выйдут в стартовом составе в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Нападающие Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> <span class=error>Неймар</span> и <span class=error>Луис</span> <span class=error>Суарес</span> выйдут в стартовом составе в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с туринским <span class=error>Ювентусом</span> сообщается на официальном сайте <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч состоится во вторник в Турине и начнется в 21:45 мск.

Полностью стартовый состав «Барселоны» выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Штеген (вратарь), Жерар Пике, Хавьер Маскерано, Самюэль Юмтити, Серхи Роберто, Жереми Матье, Иван Ракитич, Андрес Иньеста, Месси, Неймар, Суарес.

Стартовый состав «Ювентуса»: Джанлуиджи Буффон (вратарь), Дани Алвес, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи, Сами Хедира, Хуан Куадрадо, Миралем Пьянич, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Марио Манджукич.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Матч «Боруссия» — «Монако» перенесен на среду из-за взрыва у автобуса немецкого клуба

Матч «Боруссия» — «Монако» перенесен на среду из-за взрыва у автобуса немецкого клуба

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Первый матч ¼ финала футбольной Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» перенесен на среду из-за взрыва у автобуса немецкого клуба, сообщает журналист Bild Моритц Лайхкамм в Twitter.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы