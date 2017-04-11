Взрыв произошел рядом с автобусом «Боруссии» в Дортмунде

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Инцидент произошел перед непосредственным отъездом игроков из отеля к стадиону «Сигнал Идуна Парк», где в 21:45 мск должен начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако». От детонации вылетели передние окна автобуса. По данным телеканала N-TV, перед автобусом сработали три взрывных устройства малой мощности.

Немецкая полиция подтвердила факт взрыва. «По состоянию на данный момент известно, что вылетели — полностью или частично — стекла автобуса и пострадал один человек. Что конкретно взорвалось, пока нельзя сказать», — сообщил представитель правоохранительных органов Дортмунда.

По данным Bild, пострадал защитник Марк Бартра, он доставлен в больницу. Футболист «Боруссии» Лукаш Пищек сообщил, что взрыв произошел, когда игроки подходили к автобусу.