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11 апреля 2017, 21:18 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Взрыв произошел рядом с автобусом «Боруссии» в Дортмунде

БЕРЛИН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Взрыв малой мощности произошел перед автобусом с футболистами «Боруссии» в Дортмунде, пострадал один человек. Об этом сообщает газета Bild.

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Инцидент произошел перед непосредственным отъездом игроков из отеля к стадиону «Сигнал Идуна Парк», где в 21:45 мск должен начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако». От детонации вылетели передние окна автобуса. По данным телеканала N-TV, перед автобусом сработали три взрывных устройства малой мощности.

Немецкая полиция подтвердила факт взрыва. «По состоянию на данный момент известно, что вылетели — полностью или частично — стекла автобуса и пострадал один человек. Что конкретно взорвалось, пока нельзя сказать», — сообщил представитель правоохранительных органов Дортмунда.

По данным Bild, пострадал защитник Марк Бартра, он доставлен в больницу. Футболист «Боруссии» Лукаш Пищек сообщил, что взрыв произошел, когда игроки подходили к автобусу.

Пресс-служба «Боруссии» объявила, что из-за инцидента встреча перенесена на 12 апреля.

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