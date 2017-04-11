Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29394148/
11 апреля 2017, 19:47 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Гамейро не поможет «Атлетико» в первом матче с «Лестером»

Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро, пропустивший матч 31-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:1), не успеет восстановиться к первому поединку ¼ финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити» (12 апреля), сообщает пресс-служба «матрасников».

Нападающий <span class=error>Атлетико</span> <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Гамейро</span> пропустивший матч 31-го тура испанской Примеры с Реалом (1:1) не успеет восстановиться к первому поединку ¼ финала Лиги чемпионов с <span class=error>Лестер</span> Сити (12 апреля) сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>матрасников</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гамейро не вышел на сегодняшнюю тренировку «Атлетико» и продолжает восстанавливаться от повреждения бедра.

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!