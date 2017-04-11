Гамейро не поможет «Атлетико» в первом матче с «Лестером»
Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро, пропустивший матч 31-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:1), не успеет восстановиться к первому поединку ¼ финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити» (12 апреля), сообщает
пресс-служба «матрасников».
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Гамейро не вышел на сегодняшнюю тренировку «Атлетико» и продолжает восстанавливаться от повреждения бедра.
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