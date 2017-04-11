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11 апреля 2017, 17:51 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Анчелотти: Всегда говорил, что у Зидана есть всё, чтобы стать хорошим тренером

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что не сомневался в способности своего бывшего ассистента Зинедина Зидана вырасти в хорошего специалиста.

В настоящее время француз возглавляет «Реал».

«Всегда говорил, что у него есть всё, чтобы стать хорошим тренером. Зидан уже великолепный тренер, хотя начинал он с низов. Он был моим ассистентом в “Реале”, затем тренировал резервную команду “Реала”. Когда становишься тренером, твой игровой опыт полезен лишь отчасти. Нужно учиться, быть в курсе последних событий, получать свой опыт, и Зидан делал это. Он харизматичен. Игроки уважают его, и это очень важно», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

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