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11 апреля 2017, 17:49 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Реал» отправился в Мюнхен без Варана и Пепе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан огласил заявку команды на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии».

В списке футболистов мадридцев отсутствуют центральные защитники Рафаэль Варан и Пепе. Француз и португалец пропустят предстоящую игру из-за травм.

Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

вратари — Навас, Касилья, Яньес;.

защитники — Карвахаль, Рамос, Начо, Марселу, Коэнтрау, Данилу;.

полузащитники — Кроос, Хамес, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;.

нападающие — Криштиану Роналду, Бэйл, Бензема, Мариано, Мората.

Напомним, что игра в Мюнхене состоится 12 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.

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