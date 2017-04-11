«Реал» отправился в Мюнхен без Варана и Пепе
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан огласил заявку команды на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии».
В списке футболистов мадридцев отсутствуют центральные защитники Рафаэль Варан и Пепе. Француз и португалец пропустят предстоящую игру
Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:
вратари — Навас, Касилья, Яньес;.
защитники — Карвахаль, Рамос, Начо, Марселу, Коэнтрау, Данилу;.
полузащитники — Кроос, Хамес, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;.
нападающие — Криштиану Роналду, Бэйл, Бензема, Мариано, Мората.
Напомним, что игра в Мюнхене состоится 12 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.
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