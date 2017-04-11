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11 апреля 2017, 15:23 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Российская бригада арбитров во главе с Карасёвым рассудит «Аякс» и «Шальке»

Названы арбитры, которым предстоит работать на первом четвертьфинальном матче между «Аяксом» и «Шальке-04».

Стартовый свисток даст россиянин Сергей Карасёв, которому будут помогать соотечественники.

Ассистенты рефери — Антон Аверьянов, Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты арбитра — Сергей Лапочкин, Сергей Иванов. Четвёртый рефери — Игорь Демешко.

В нынешнем еврокубковом сезоне Сергей Карасёв работал на четырёх матчах Лиги чемпионов, включая ответную игру 1/8 финала между «Атлетико» и «Байером» (0:0), но ни разу не получал назначения на Лигу Европы. Карасёв показал 13 жёлтых карточек и назначил два пенальти в текущем розыгрыше ЛЧ.

Матч «Аякс» — «Шальке» состоится 13 апреля. Начало — 22:05 мск.

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