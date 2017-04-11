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11 апреля 2017, 15:22 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Сидибе будет прооперирован и не поможет «Монако» в матче с «Боруссией» Д

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе пропустит первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Накануне футболист был госпитализирован.

Как сообщает L’Equipe, у Джибриля Сидибе воспалился аппендикс, и в ближайшее время 24-летний француз будет прооперирован. Сколько времени защитнику потребуется на восстановление, не сообщается.

Матч «Боруссия» Д — «Монако» состоится 11 апреля. Начало — 21:45 мск.

Боруссия Д
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