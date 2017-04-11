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11 апреля 2017, 13:45 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Участие защитника «Монако» Менди в матче с дортмундской «Боруссией» маловероятно

Защитник «Монако» Бенжамен Менди, скорее всего, не сыграет против дортмундской «Боруссии» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Get Football News France.

Бенжамен Менди отправился с «Монако» в Дортмунд, но, по информации источника, у 22-летнего защитника травма бедра. Повреждение футболист получил в матче французской Лиги 1 с «Анже» (1:0). Участие Менди в сегодняшней встрече с «Боруссией» маловероятно.

Из-за воспалившегося аппендикса в Германию не полетел и Джибриль Сидибе.

Матч «Боруссия» Д — «Монако» состоится 11 апреля. Начало — 21:45 мск.

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