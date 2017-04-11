Участие защитника «Монако» Менди в матче с дортмундской «Боруссией» маловероятно

Об этом сообщает Get Football News France.



Бенжамен Менди отправился с «Монако» в Дортмунд, но, по информации источника, у 22-летнего защитника травма бедра. Повреждение футболист получил в матче французской Лиги 1 с «Анже» (1:0). Участие Менди в сегодняшней встрече с «Боруссией» маловероятно.



Из-за воспалившегося аппендикса в Германию не полетел и Джибриль Сидибе.



Матч «Боруссия» Д — «Монако» состоится 11 апреля. Начало — 21:45 мск.