Нойер оправился от травмы и готов сыграть в среду против «Реала»

Напомним, голкипер пропустил последние матчи своего клуба и сборной Германии из-за операции на левой стопе. На последнем рубеже клуба его временно заменял Свен Ульрайх.

Также к тренировкам приступил форвард Томас Мюллер, не игравший в субботнем матче с дортмундской «Боруссией» (4:1). Должен принять участие в завтрашней игре и форвард Роберт Левандовски, несмотря на полученный в последнем матче ушиб плеча.