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11 апреля 2017, 13:15 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Нойер оправился от травмы и готов сыграть в среду против «Реала»

Основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вернулся в общую группу накануне первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Напомним, голкипер пропустил последние матчи своего клуба и сборной Германии из-за операции на левой стопе. На последнем рубеже клуба его временно заменял Свен Ульрайх.

Также к тренировкам приступил форвард Томас Мюллер, не игравший в субботнем матче с дортмундской «Боруссией» (4:1). Должен принять участие в завтрашней игре и форвард Роберт Левандовски, несмотря на полученный в последнем матче ушиб плеча.

А вот центральный защитник Матс Хуммельс из-за мышечного растяжения встречу с «Реалом» на «Альянц Арене» пропустит.

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