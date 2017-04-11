Нойер оправился от травмы и готов сыграть в среду против «Реала»
Основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вернулся в общую группу накануне первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Напомним, голкипер пропустил последние матчи своего клуба и сборной Германии
Также к тренировкам приступил форвард Томас Мюллер, не игравший в субботнем матче с дортмундской «Боруссией» (4:1). Должен принять участие в завтрашней игре и форвард Роберт Левандовски, несмотря на полученный в последнем матче ушиб плеча.
А вот центральный защитник Матс Хуммельс
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