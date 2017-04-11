Левандовски и Нойер перед игрой с «Реалом» работали в общей группе

Накануне появилась информация, что поляк пропустил занятие и может не сыграть 12 апреля.



Marca сообщает, что на сегодняшнюю тренировку Левандовски вышел и работал в общей группе. Вместе со всеми тренировался и голкипер Мануэль Нойер, который пропустил последние три игры мюнхенцев в немецкой Бундеслиге.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Реал», который состоится 12 апреля. Начало — в 21:45 мск.