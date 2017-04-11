Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29388929/
11 апреля 2017, 13:09 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Левандовски и Нойер перед игрой с «Реалом» работали в общей группе

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер и нападающий Роберт Левандовски, скорее всего, примут участие в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».

Накануне появилась информация, что поляк пропустил занятие и может не сыграть 12 апреля.

Marca сообщает, что на сегодняшнюю тренировку Левандовски вышел и работал в общей группе. Вместе со всеми тренировался и голкипер Мануэль Нойер, который пропустил последние три игры мюнхенцев в немецкой Бундеслиге.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Реал», который состоится 12 апреля. Начало — в 21:45 мск.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!