Левандовски и Нойер перед игрой с «Реалом» работали в общей группе
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер и нападающий Роберт Левандовски, скорее всего, примут участие в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».
Накануне появилась информация, что поляк пропустил занятие и может не сыграть 12 апреля.
Marca сообщает, что на сегодняшнюю тренировку Левандовски вышел и работал в общей группе. Вместе со всеми тренировался и голкипер Мануэль Нойер, который пропустил последние три игры мюнхенцев в немецкой Бундеслиге.
«Чемпионат» проведёт текстовую
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