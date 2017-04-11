«БОРУССИЯ» НАДЕЕТСЯ НА РОЙСА

В субботу дортмундцы оказались в Мюнхене без шансов — 1:4. Причина столь болезненного поражения не только в «космическом» классе баварцев. В престижнейшем поединке бундеслиги у «Боруссии» не было сразу 7 важнейших бойцов. До конца не восстановился после очередной травмы лидер команды Ройс, различные повреждения не давали «дышать» Вайглю, Кагаве, Шюррле, Дурму. Не совсем в порядке был Пищек, который хоть и числился в заявке, но на поле не вышел. Ну, а Гетце, у которого проблемы с обменом веществ, выбыл, как известно, до конца сезона. Понятно, залатать такие прорехи, тем более в схватке с «Баварией», по сути, невозможно.

Но ко вторнику дортмундские тучи несколько рассеиваются — Вайгль, Пищек и Кагава готовы выйти против «Монако». Особенно важно возвращение первых двух. В Мюнхене, где баварцы легко расправлялись с обороной «Боруссии», одного из лучших немецких опорных хавбеков Вайгля и опытнейшего правого защитника Пищека явно не хватало. Нет сомнения, что против лихой атаки монегасков, наколотившей в 31 туре французского первенства 88 голов, оба будут чрезвычайно нужны.

Но больше всего разговоров все-таки вокруг Ройса. На прошлой неделе дортмундский тренер Тухель сокрушался по поводу атакующего хавбека: «Не можете себе даже представить, насколько болезненно для нас его отсутствие». Из-за воспаления лобковой кости, а потом повреждения пятки Ройс первый матч в нынешнем турнире бундеслиги провел только в 12-м туре — в ноябре прошлого года. А уже в начале марта в поединке с «Байером» порвал мышцу бедра и с тех пор больше не играл. Из 40 официальных матчей «Боруссии» в разных турнирах Ройс провел в нынешнем сезоне лишь 15, но при этом по системе «гол+пас» набрал 12 очков (6 мячей, 6 результативных передач). Тухеля впечатляет, конечно, не только статистика. Тренер отмечает, что команде не хватает харизмы Ройса, его интенсивных действий. И подчеркивает: «Он делает всех игроков вокруг себя лучше».

И вот перед вторничной схваткой появилась надежда на то, что дортмундский лидер против «Монако» может сыграть. В воскресенье он провел полноценную тренировку с резервистами, трудился и в понедельник. Трудно, конечно, представить, что Тухель решится бросить Ройса в бой с первых минут, однако как джокер тот в случае необходимости, наверное, выйти сможет. Хотя, помнится, в ноябре в первом матче игрока после длительного отсутствия тренер поставил его в стартовый состав в Лиге чемпионов против варшавской «Легии» (8:4), и Ройс отметился двумя голами. И все-таки, скорее всего, окончательное решение по поводу своего лидера Тухель примет в последний момент.

Но в любом случае «Боруссия» во вторник собирается искать счастье на половине поля соперника, действовать отважно, решительно. Желто-черным болельщикам Тухель обещал: мол, мы будет атаковать, владея мячом, и атаковать, не имея мяча. В принципе, отдавая должное сопернику — лидеру чемпионата Франции, в Дортмунде настроены оптимистично. В пользу желто-черных и статистика. В дуэлях с французскими клубами «Боруссия» четырежды выходила в следующий круг, а выбыла лишь однажды. Под началом Тухеля команда из 12 еврокубковых поединков на своем поле выиграла 9, дважды сыграла вничью и лишь раз уступила. Играть же в четвертьфиналах желто-черным не привыкать. За последние пять лет пробиваются в еврокубках в восьмерку сильнейших в четвертый раз — трижды в Лиге чемпионов и однажды (в минувшем году) в Лиге Европы.

«МОНАКО»: ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА

«Монако» — чемпион? Этот вопрос все настойчивее звучит во Франции. Сюжет, который назвали бы сказкой на старте сезона, поскольку в предыдущем первенстве «Пари Сен-Жермен» опередил «Лион» и монегасков на 31 очко, теперь близок к тому, чтобы стать былью.

Команда из княжества, средний возраст которой чуть больше 24 лет, опережает сегодня могучий «ПСЖ» на три очка. При этом у нее намного лучше разность забитых и пропущенных мячей — «плюс 62» против «плюс 43», а именно этот критерий рассудит конкурентов в случае равенства очков.

Главный тренер монегасков Леонарду Жардим, однако, остужает страсти вокруг своей команды. «Фаворитами остаются парижане, хотя мы знаем, что семи побед в восьми матчах нам должно хватить», — заявил португалец перед субботней игрой в Анже.

В Париже надеялись, что середняк чемпионата, мало пропускающий на своем поле, упрется. «Анже» и впрямь потрепал лидера. Однако исход борьбы решил удар Фалькао, на счету которого в чемпионате стало 17 голов, хотя колумбиец принял участие лишь в 23-х из 31 игр турнира. Причем, шесть раз он выходил на замену.

«ПСЖ», глупо оконфузившийся в Лиге чемпионов, в целом в 2017 году выступает мощно. В чемпионате у него 10 побед и 2 ничьи, в том числе досадная домашняя в конце января с «Монако» (1:1), сравнявшим счет после удара Бернарду Силвы на 90+2-й минуте. Но лидер выдерживает темп. В последних 12 турах он набрал те же 32 очка из 36 возможных, так что теперь все гадают, когда и где «Монако» может оступиться.

Реально — в Лионе, где ему играть через три дня после второго матча с «Боруссией». А еще? Остались встречи с аутсайдерами, а также соперниками, которым в принципе ничего не нужно. Проблемы теоретически светят разве что в отложенном домашнем поединке с «Сент-Этьеном», который непонятно, куда всунут. Особенно, если «Монако» пройдет дальше в Лиге чемпионов. Календарь у клуба, который играл в финале Кубка лиги с «ПСЖ» и будет играть с ним же в полуфинале Кубка Франции, чрезвычайно плотен.

В лионском финале Кубка лиги 1 апреля уязвленный «ПСЖ» разнес «Монако» со счетом 4:1. Монегаскам, правда, очень не хватало в середине дисквалифицированного Фабинью, которого Леонарду Жардим в этом сезоне удачно переквалифицировал из правого защитника в опорника. Не было также травмированного Фалькао. Но сумела же команда и без «Тигра», и без оплота обороны Глика одолеть в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (3:1).

К слову, в Дортмунде из-за перебора карточек придется обойтись без автора победного гола в ворота «горожан» — опорного полузащитника Бакайоко, дебютировавшего две недели назад в составе французской сборной. Кроме того, правого защитника Сидибе в воскресенье госпитализировали в связи с острым аппендицитом.

Во Франции, тем не менее, верят в «Монако». Cогласно опросу компании Odoxa, 65 процентов французских любителей футбола именно этот клуб видят чемпионом страны. В матчах с «Боруссией» успех ему предрекли и вовсе три четверти респондентов. Более того, 40 процентов считают, что «Монако» победит в Дортмунде.

И это несмотря на то, что на своем поле «Боруссия» потерпела лишь одно поражение в проведенных за два последних сезона 12 еврокубковых матчах. Оно приключилось в ничего принципиального не решавшей встрече с греческим клубом ПАОК на финише группового турнира Лиги Европы сезона-2015/16.

К хорошему быстро привыкают, а «Монако» за неполный сезон приучил к чудесам.