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«НАША ЦЕЛЬ — ТРИ ОЧКА. А ЗА ШОУ ИДИТЕ В ЦИРК»

Во вторник «Барселону» ждет горячий и оборонительный туринский прием. «Ювентус» подошел к четвертьфиналу Лиги чемпионов в отличном состоянии. Едва ли не на пике.

Такое утверждение может показаться странным, ведь в двух недавних матчах с «Наполи» туринцы не победили ни разу. Сначала добились ничьей во встрече чемпионата, затем и вовсе уступили в ответном поединке полуфинала Кубка Италии.

Но ведь «Юве» достиг поставленных целей! Первый матч в Неаполе в рамках серии А был для него особым испытанием: впервые с момента переезда в Турин на «Сан-Паоло» вернулся Гонсало Игуаин. И «Наполи» выдал по такому случаю великолепный матч, поддерживая сумасшедший темп.

Мало кто выдержал бы такое давление от атакующей линии «Наполи» во главе с Хамшиком, Инсинье и Мертенсом. Далеко не каждый сохранил бы холодную голову, когда переполненная 60-тысячная чаша неистово гнала своих вперед, а каждое касание мяча Игуаином встречала пронзительным свистом.

Но «Юве», забив в самом дебюте, выдержал. Образцово оборонялся. А в кубковой встрече свое слово сказал «Иуда» Игуаин, дважды заставив замолчать тех, кто совсем недавно аргентинца боготворил. В итоге «Наполи» победил 3:2, но все было кончено, когда Гонсало сделал счет 2:1 в пользу «Старой синьоры». Ведь в это мгновение неаполитанцам для выхода в финал нужно было забить еще четыре раза. К тому же ворота защищал не Буффон, а Нету, допустивший грубый ляп в эпизоде со вторым голом неаполитанцев.

В минувшие выходные «Юве» без лишних энергозатрат обыграл дома «Кьево».

Снова дублем отметился Игуаин, доведя число голов в этом чемпионате до двадцати одного. Ранее только двум футболистам «Старой синьоры» удавалось подобное в своем дебютном сезоне. Причем очень давно: Джон Чарльз и Омар Сивори наколотили 28 и 22 мяча соответственно в чемпионате-1957/58.

Снова не пропустил Буффон, опередив по числу матчей в серии Хавьера Дзанетти. Теперь впереди только Паоло Мальдини.

Снова классный футбол показал Дибала, организовавший победный мяч — аргентинец шикарно продрался с фланга.

А «Барселона» тем временем уступила «Малаге»….

Понятно, что каталонцы все равно фавориты. Такие же как летом 2015-го, когда «Юве» противостоял им в берлинском финале Лиги чемпионов.

Но кое-что с тех пор изменилось. Массимилиано Аллегри есть за что критиковать. Как минимум за явно мягковатый характер. Иначе не было бы конфликтных ситуаций с Дибалой, Лихтштайнером и Бонуччи, которые позволяли себе публично проявлять неуважение к тренеру.

Не зря зимой активно обсуждалась возможность скорого расставания Аллегри с клубом. Однако на сегодня ситуация полностью стабилизировалась. Более того, на днях исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил: «У Аллегри контракт до лета 2018 года, так что говорить о продлении просто рано. В то же время эра, которую мы открыли с Аллегри, еще не окончена».

Сам Аллегри накануне визита «Барсы» выступил весьма ярко. В том числе ответил критикам, которые называют манеру игры туринцев пресной, скучной и чересчур рациональной.

— «Барселона» — это соперник, против которого нужно показать свой максимум и в обороне, и в атаке. Иначе положительного результата не видать. Я горжусь своими игроками, которые провели против «Кьево» классный матч, ведь игры с «Наполи» отняли у нас очень много сил. Хочу отметить Игуаина, который прекрасно поработал над «физикой» во время паузы на матчи сборных.

Нас часто ругают за оборонительную тактику. Но я не понимаю таких разговоров. Если ты здорово защищаешься, то это не менее красиво, чем хорошие атаки. Рад за тех тренеров, команды которых показывают зрелищный футбол. Но моя задача заключается в том, чтобы «Юве» выигрывал. Если бы от меня требовалось шоу, я бы работал в цирке.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С «БАРСЕЛОНОЙ»?

СОСТАВ ПЛОХ ДЛЯ БОРЬБЫ НА ДВА ФРОНТА

Нынешний сезон — последний для Луиса Энрике во главе «Барселоны». Астурийский тренер настолько жаждет выиграть напоследок Лигу чемпионов, что это регулярно оборачивается для сине-гранатовых проблемами в национальном чемпионате.

Феерический отыгрыш против «ПСЖ» (6:1) имел последствие в виде поражения спустя три дня от скромного «Депортиво». Каталонцы потратили на матч против парижан и на празднование победы так много сил и эмоций, что их просто не хватило на следующую игру против сверхмотивированного аутсайдера из Ла-Коруньи. После поражения на «Риасоре» «Барселона» потеряла контроль над турнирной ситуацией — побед во всех оставшихся матчах могло оказаться недостаточным для защиты чемпионского титула.

Этот контроль «Барсе» вернула в субботу осечка мадридского «Реала» — первая потеря очков «сливочными» за шесть туров. Дорога к чемпионству снова открылась для каталонцев, но спустя лишь четыре часа они снова уступили в гостях другому аутсайдеру — «Малаге». И главная причина проигрыша на «Росаледе» очевидна — каталонцы держали в уме игру Лиги чемпионов в Турине. Ракитич и Пике заработали лимитные карточки именно к этой игре — чтобы набраться сил перед поездкой в гости к «Ювентусу», занявшие их позиции Матье и Андре Гомеш снова оглушительно провалились, Иньесту тоже берегли к Лиге чемпионов, и потому 32-летний капитан вышел лишь на замену. В результате каталонские футболисты выглядели на поле «академиками с тросточками» против выкладывавшихся в каждом единоборстве игроков «Малаги». Форвард Сандро даже забыл, что гол в ворота бывшего клуба полагается не праздновать. Удаление Неймара окончательно предрешило судьбу «Барселоны»: поражение на «Росаледе» слишком ощутимо снизило шансы каталонцев на чемпионство.

Теперь выхода нет: остается делать ставку на Лигу чемпионов — тот самый турнир, участие в котором практически стоило сине-гранатовым чемпионства. Понятно, что виновата тут не сама ЛЧ, а слабость скамейки «Барсы»: Матье, Андре Гомеш и Пако Алькасер просто провалили сезон, да и Динь с Денисом Суаресом в целом пока не оправдывают ожиданий. А тут еще и Алейш Видаль получил серьезную травму в самый неподходящий момент: когда зимнее трансферное окно уже закрылось, а времени до конца сезона было еще предостаточно.

Теоретически правила позволяли «Барселоне» заявить новичка на эту позицию из-за тяжелой травмы Алейша Видаля, но найти хорошего игрока не удалось: интересовавших каталонцев правых защитников не желали отпускать в разгар сезона их нынешние клубы, а укреплять состав ради галочки в Барселоне не стали. В итоге Луис Энрике решил вообще обходиться без классических латералей и перестроил игру команду на схему 3−4−3.

В каталонской прессе также писали, что сине-гранатовые решили отказаться от покупки нового правого защитника еще и потому, что после парижских 0:4 в клубе не верили в выход в четвертьфинал Лиги чемпионов и посчитали, что доиграть чемпионат можно будет и с одним Серхи Роберто. Но сам же воспитанник «Барсы» и забил решающий гол в ворота «ПСЖ», оформив самый феерический камбэк в истории футбола и… увеличив насыщенность календаря.

ДВА ВАРИАНТА СХЕМЫ «БАРСЫ» В ТУРИНЕ

В Турин «Барселона» отправилась в полном составе — в Италию полетели даже травмированные Алейш Видаль и Арда Туран и дисквалифицированный Бускетс, а также два футболиста дубля — Аленья и Карбонель. В Барселоне остался только Рафинья, которому не до путешествий после операции на колене. Главная проблема команды перед туринским матчем — дисквалификация Бускетса, теневого плеймейкера команды. Да и травма Рафиньи тоже очень некстати, ведь после перестройки игры на 3−4−3 он стал основным правым форвардом вместо опустившегося в полузащиту Месси. В Малаге на месте правого нападающего играл Серхи Роберто, но теперь он куда нужнее «Барсе» на других позициях — либо правого латераля, либо полузащитника. В зависимости от того, какую тактическую схему выберет Луис Энрике.

За день до игры каталонские издания признают отсутствие у них инсайдов о том, по какой же тактической модели будет играть «Барселона» в Турине. Вариантов два: 3−4−3 и 4−3−3. Использовать схему 3−4−3 без Бускетса и Рафиньи будет сложно на практике. Если поставить на место опорного полузащитника Маскерано, то это станет серьезным ослаблением обороны — там придется добавлять в тройку к Пике и Юмтити либо Жорди Альбу, либо Матье. Обе идеи выглядят не лучшими. Высокая скорость Жорди Альбы становится маловостребованной на этой позиции, а в «воздухе» низкорослый защитник будет проигрывать всем. Матье же в свои 33 года откровенно плох даже против «Малаги» — что уж говорить о противостоянии с «Ювентусом».

С другой стороны, Луис Энрике может вернуться к схеме 4−3−3 — при таком раскладе Жорди Альба может занять свою родную позицию левого латераля, на правом фланге обороны сыграет Серхи Роберто, центр обороны составят Пике и Юмтити. Тогда Хавьера Маскерано получится перевести на место опорного полузащитника, пара атакующих хавбеков в составе Ракитича и Иньеста будет теоретически выглядеть достаточно надежно, а Месси вернется на правый фланг атаки.

Луису Энрике предстоит тяжелый выбор. Два года назад, когда астурийский тренер обыграл тот же «Ювентус» в берлинском финале Лиги чемпионов, ему было куда проще: проблемы с составом отсутствовали, а командная игра была поставлена куда лучше. Даже Дани Алвес был тогда по другую сторону баррикад.