Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине

Четвертьфиналы Лиги чемпионов выглядят так, как будто кто-то специально подобрал наиболее интересные и сложные пары соперников. Совершенство. «Барселона» и «Ювентус» — не только одна из самых статусных пар, но и одна из самых непредсказуемых. Об этом можно судить по котировкам букмекеров: в противостоянии в целом они отдают небольшое предпочтение «Барсе», а в первом матче фаворит — «Юве». Впрочем, тоже слабый. Попробуем разобраться, почему расстановка сил определена именно так.

Что может помешать «Барселоне» показать лучший футбол

По ходу сезона к команде Луиса Энрике вернулась, а весной обострилась давняя и почти забытая болезнь: каталонцы играют под настроение. Как правило, оно отличное, но если с первых минут игра не идёт, им трудно прибавить по ходу матча. Они как никогда зависят от индивидуальных действий лидеров.



Лидерам трудно. Неймар психанул в последней игре перед ЛЧ и получил красную карточку, а уходя с поля, долго выговаривал что-то арбитру и в итоге заработал серьёзную дисквалификацию. Месси в Малаге был лучшим среди одноклубников. Но уже после этого он оказался в эпицентре нового скандала в Испании (на этот раз с «чёрным списком» летних трансферов), а до кучи ждёт очередного решения суда по делу о неуплате налогов.

Суарес забил 24 гола в Примере в этом сезоне, но он не выходит за рамки классической «девятки» и зависит от партнёров. Два примера из очень разных матчей: при разгроме от «ПСЖ» у каталонцев не было большого преимущества во владении мячом (45% на 55%), и он выпал из игры: всего 31 касание мяча. В игре с «Малагой» «Барса» владела мячом 67% времени, но на вовлечённости Суареса это не отразилось: 41 касание. Худший показатель в команде в обоих случаях. Девять касаний в чужой штрафной и всего один удар — за оба матча. Очевидно, что на этом отрезке сезона он сам не создаёт себе моменты ни при равной территориальной игре, ни при доминировании «Барселоны».



После поражения в Ла-Корунье Луис Энрике публично признал ошибку в формировании состава: «Я слишком изменил состав, надо быть осторожнее с ротацией». Но признать ошибку — не значит иметь возможность её исправить. У «Барселоны» по-прежнему довольно небольшой костяк, который невозможно усилить по ходу матча. Андрес Иньеста и в 32 года остаётся незаменимым: оба последних поражения случились, когда он не играл с первых минут. Попытки поставить Месси в полузащиту не решили проблему, и Энрике вернул его в линию атаки, которая часто решает исход матчей самостоятельно.



Этот подход плохо работает с компактными командами. Когда соперник выдерживает расстояние в 25 метров между первым и последним полевым игроков, на первый план выходит умение полузащитников играть в пас между линиями. Если последнего паса нет, владение мячом остаётся бесплодным.

В чём преимущество «Ювентуса»

Макса Аллегри в Италии начали критиковать со старта сезона и почему-то не перестали до сих пор. Хотя слабый старт — его фирменная особенность, а показывать потолок «Ювентусу» до сих пор просто не приходилось. Первое место в группе, лидерство в Серии А, выход в финал Кубка, победа над «Порту» в 1/8 — всё с минимумом усилий, довольно скучно и не всегда убедительно по игре. Но неизменно с одним условием: когда соперник упирался, «Ювентус» прибавлял.



В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Наполи» агрессивно начал и открыл счёт, но получил в ответ три гола. В ответке «Юве» не позволил интриге появиться: после часа гости выигрывали 2:1, и неаполитанцам нужно было забивать четырежды за 30 минут. После этого туринцы откровенно бросили играть.

Первый матч с «Порту» тоже мог сложиться непросто, ведь после удаления Алекса Теллеса хозяева всей командой закрылись у штрафной. Но Аллегри вскрыл игру заменами, и вышедшие футболисты забили по мячу. Когда соперник не оказывает такого сопротивления, «Ювентус» играет откровенно скучно. И убийственно: в Лиге чемпионов на данный момент сыграно восемь матчей. Шесть из них — на ноль, всего два пропущенных. В чемпионате Италии «Ювентус» сыграл на ноль 13 раз.



Неожиданное преимущество Аллегри перед Энрике в возможности влиять на команду по ходу матча. Его атакующую тройку Манджукич-Дибала-Игуаин можно усилить. Для этого Аллегри использует Дани Алвеса и Хуана Куадрадо. Это наработанный ход, который тренер применяет не в экстренной ситуации, а планово, для усиления игры.

Несобранная и владеющая мячом «Барселона» — удобный соперник для «Ювентуса» с точки зрения игрового стиля. По владению мячом «Юве» не входит даже в первую пятёрку команд в Италии. По количеству ударов — тоже. Зато 33% голов забиты после стандартов. Аллегри построил образцово-компактную команду с агрессивным прессингом на флангах и отличной игрой «на втором этаже», любящую контактный футбол.

Фактор поля имеет значение

Как известно, слабо проводить выездные матчи — удел провинциалов. Но реальность сложнее. «Барселона» проиграла три из последних пяти выездных матчей. Дома всё иначе: в пяти последних матчах пять побед. Разница очевидна. В этом смысле итальянская команда — худший вариант из возможных. «Ювентус» в Турине выиграл 11 последних игр во всех турнирах и не проиграл вообще ни разу в сезоне.