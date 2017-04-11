Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине
Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче.
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Четвертьфиналы Лиги чемпионов выглядят так, как будто
Что может помешать «Барселоне» показать лучший футбол
По ходу сезона к команде Луиса Энрике вернулась, а весной обострилась давняя и почти забытая болезнь: каталонцы играют под настроение. Как правило, оно отличное, но если с первых минут игра не идёт, им трудно прибавить по ходу матча. Они как никогда зависят от индивидуальных действий лидеров.
Лидерам трудно. Неймар психанул в последней игре перед ЛЧ и получил красную карточку, а уходя с поля, долго выговаривал
Суарес забил 24 гола в Примере в этом сезоне, но он не выходит за рамки классической «девятки» и зависит от партнёров. Два примера из очень разных матчей: при разгроме от «ПСЖ» у каталонцев не было большого преимущества во владении мячом (45% на 55%), и он выпал из игры: всего 31 касание мяча. В игре с «Малагой» «Барса» владела мячом 67% времени, но на вовлечённости Суареса это не отразилось: 41 касание. Худший показатель в команде в обоих случаях. Девять касаний в чужой штрафной и всего один удар — за оба матча. Очевидно, что на этом отрезке сезона он сам не создаёт себе моменты ни при равной территориальной игре, ни при доминировании «Барселоны».
После поражения в
Этот подход плохо работает с компактными командами. Когда соперник выдерживает расстояние в 25 метров между первым и последним полевым игроков, на первый план выходит умение полузащитников играть в пас между линиями. Если последнего паса нет, владение мячом остаётся бесплодным.
В чём преимущество «Ювентуса»
Макса Аллегри в Италии начали критиковать со старта сезона и
В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Наполи» агрессивно начал и открыл счёт, но получил в ответ три гола. В ответке «Юве» не позволил интриге появиться: после часа гости выигрывали 2:1, и неаполитанцам нужно было забивать четырежды за 30 минут. После этого туринцы откровенно бросили играть.
Первый матч с «Порту» тоже мог сложиться непросто, ведь после удаления Алекса Теллеса хозяева всей командой закрылись у штрафной. Но Аллегри вскрыл игру заменами, и вышедшие футболисты забили по мячу. Когда соперник не оказывает такого сопротивления, «Ювентус» играет откровенно скучно. И убийственно: в Лиге чемпионов на данный момент сыграно восемь матчей. Шесть из них — на ноль, всего два пропущенных. В чемпионате Италии «Ювентус» сыграл на ноль 13 раз.
Неожиданное преимущество Аллегри перед Энрике в возможности влиять на команду по ходу матча. Его атакующую тройку
Несобранная и владеющая мячом «Барселона» — удобный соперник для «Ювентуса» с точки зрения игрового стиля. По владению мячом «Юве» не входит даже в первую пятёрку команд в Италии. По количеству ударов — тоже. Зато 33% голов забиты после стандартов. Аллегри построил
Фактор поля имеет значение
Как известно, слабо проводить выездные матчи — удел провинциалов. Но реальность сложнее. «Барселона» проиграла три из последних пяти выездных матчей. Дома всё иначе: в пяти последних матчах пять побед. Разница очевидна. В этом смысле итальянская команда — худший вариант из возможных. «Ювентус» в Турине выиграл 11 последних игр во всех турнирах и не проиграл вообще ни разу в сезоне.
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