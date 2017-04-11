Не поискать ли «Барсе» счастья в Европе?

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«Старая Синьора» благодаря дублю Игуаина спокойно справилась на своем поле с «Кьево» (2:0) и по-прежнему имеет 6 очков преимущества перед преследующей ее «Ромой» с Лучано Спаллетти во главе. В свою очередь, каталонский клуб во второй раз в течение месяца проиграл сопернику из нижней половины таблицы. 12 марта он уступил в Ла-Корунье — 1:2, а теперь пропустил две разящие контратаки от «Малаги» (0:2). Вторую, правда, уже в компенсированное время. Главное же — команда Месси не преуспела в поиске ключей от оборонительного блока, пусть с 65-й минуты играла в меньшинстве из-за двух «горчичников» у Неймара. А на носу матчи с итальянской командой.

— «Барселона» не умеет обороняться в отличие от «Ювентуса», но, если она будет сильно прессинговать, ему придется непросто, — заметил на днях бывший тренер российской сборной Фабио Капелло.

Провалившись в Малаге, «Барселона» упустила шанс перехватить инициативу у «Реала», который в 31-м туре немногим ранее довольствовался ничьей с «Атлетико» (1:1). Отставание в три очка за семь туров до финиша сохранилось. К тому же у Королевского клуба есть матч в запасе. С ним «Барселоне» еще встречаться 23 апреля, но игра состоится в Мадриде, и даже в случае победы действующему чемпиону останется надеяться, что конкурент споткнется где-то еще. Время задуматься: не переключить ли основное внимание на Лигу чемпионов?

В финале турнира 2015 года «Барса» не без труда, но справилась с туринцами — 3:1. Теперь для нее испытание тактически хитроумной Италией наступает на более ранней стадии, и оно будет состоять из двух раундов. Второй, что немаловажно, пройдет на «Камп Ноу». Вместе с тем не стоит ожидать, что «Ювентус» позволит вслед за «ПСЖ» разгромить себя с теннисным счетом. Впрочем, и в то, что он перед этим устроит «Барсе» взбучку, подобную парижской, тоже не верится.

ЮВЕНТУС — БАРСЕЛОНА

Сегодня. Турин. Стадион «Ювентус». 21.35 (Матч ТВ — 21.35).

ПОТЕРИ: Пьяца (травм.) — Бускетс (дискв.), Арда Туран, Видаль, Рафинья (все — травм.)

Судья: Марчиняк (Польша).

ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТА

Олег САЛЕНКО, бывший нападающий «Валенсии» и сборной России

1:0 — Хоть и симпатизирую в этой паре «Барселоне», не думаю, что она увезет хотя бы очко из Турина. Как-то неуверенно в последнем туре чемпионата Испании каталонцы сыграли с «Малагой» (0:2). «Юве» прагматичная команда, дома возьмет свое, победит с минимальным счетом. А вот в ответной встрече, скорее всего, сине-гранатовые отыграются.

ПРОГНОЗ ЖУРНАЛИСТА

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола

1:1 — «Барса» быстро приходит в себя после громких пощечин. Каталонцы приложат максимум усилий, чтобы реабилитироваться за поражение в чемпионате от «Малаги». Да и первая игра с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов стала для них хорошим уроком. Поставлю на ничью.

ФРАНЦИЯ ВЕРИТ В «МОНАКО»

Что касается противостояния «Боруссии» и «Монако», то мы вправе ожидать результативной игры, как в борьбе клуба из княжества с «Манчестер Сити» (3:5, 3:1). Потому что, с одной стороны, клуб Вадима Васильева забил в 31 туре французского чемпионата 88 голов (точно такие же показатели сейчас в национальном первенстве у «Барселоны»), а с другой, привлекательность сегодняшнего немецкого клубного футбола заключается в отчетливо атакующих устремлениях. При этом по количеству забитых голов (59 в 28 турах) «Боруссия» уступает в бундеслиге только «Баварии».

В субботу «Монако» одержал во французском чемпионате пятую победу подряд, одолев в тяжелом бою на выезде «Анже» (1:0). Гол на счету вернувшегося в строй после травмы Фалькао. Между тем в отсутствие колумбийца и дисквалифицированного Фабиньо, очень важной фигуры в опорной зоне, «Монако» со свистом пролетел 1 апреля в финале Кубка лиги — 1:4 от «ПСЖ», который, надо сказать, после недоразумения на «Камп Ноу» выглядит очень убедительно. Тем не менее в чемпионате команда Леонарду Жардима выдерживает высочайший темп, опережая парижан на три очка. К тому же у нее намного лучше разность мячей, которая рассудит соперников в случае равенства очков.

Согласно опросу компании Odoxa, 65 процентов французских любителей футбола видят чемпионом «Монако». Три четверти предрекают успех в матчах с «Боруссией». Более того, 40 процентов считают, что «Монако» победит в Дортмунде. Вера в команду или знаменитое французское фанфаронство? Наверное, и то и другое.

БОРУССИЯ Д — МОНАКО

Сегодня. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 21.35 (Футбол 1 — 21.35).

ПОТЕРИ: Бурнич, Гетце, Шюррле (все — травм.) — Бакайоко (дискв.), Боскилиа, Каррильо (все — травм.), Сидибе (болен).

Судья: Орсато (Италия).

ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТА

Олег САЛЕНКО, бывший нападающий «Валенсии» и сборной России

2:1 — «Монако» — команда-загадка. Может в принципе удивить кого угодно. Но немцы — есть немцы. Дортмунд хорошо идет в чемпионате. Так что поставлю на победу хозяев, хотя гости один гол, наверное, забьют — 2:1.

ПРОГНОЗ ЖУРНАЛИСТА

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола