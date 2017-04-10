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10 апреля 2017, 19:52 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Жардим: «Боруссия» превосходит «Монако» по длине скамейки и международному опыту

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от противостояния с дортмундской «Боруссией» в ¼ финала Лиги чемпионов.

Первая встреча состоится 11 апреля в Германии.

«Преимущество “Боруссии” в более длинной скамейке и в том, что у её игроков больше опыта в международных матчах. Мы должны помнить о мастерстве её игроков, когда будем обороняться. Нужно соблюсти верный баланс. Играть с полной отдачей каждые три дня очень непросто. Даже не знаю, удавалось ли кому-то пройти путь от третьего отборочного раунда до четвертьфинала. Мы провели больше матчей, чем любая другая команда, которая пробилась в эту стадию», — приводит слова Жардима пресс-служба УЕФА.

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