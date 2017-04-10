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10 апреля 2017, 19:40 | Футбол: Еврокубки | PROСПОРТ - Казахстан

Алекс Сандру: «Ювентусу» по силам обыграть «Барселону»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру верит, что его команда может обыграть «Барселону» в ¼ финала Лиги чемпионов.

«Понимаем, что матчи будут сложными, но нужно верить в успех. “Барселона” сильна, но это же можно сказать и про “Ювентус”. Мы можем выйти в ½ финала Лиги чемпионов. Дома мы должны забить и не пропустить. Противостояние длится 180 минут, поэтому нужно быть готовыми физически и психологически к обеим встречам. У нас есть шанс взять по итогам сезона три трофея, и мы должны верить, что нам по силам добиться успеха во всех турнирах», — цитирует Corriere dello Sport Сандру.

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