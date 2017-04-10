Постэйфорический период

Лига чемпионов

«Бавария» — «Реал» (Мадрид)

Начнем с клубов, которые встречались друг с другом настолько часто, что уже давно могли породниться. Мюнхенская встреча 12 апреля станет для грандов 22-й по счету. Знакомство команд состоялось в далеком сезоне-1975/76. Дебютная победа досталась немецким бюргерам, а вот «королевский клуб» не смог составить достойную конкуренцию — счет по сумме двух игр 3:1 (1:1, 2:0). Однако позднее «сливочные» сумели-таки выровнять ситуацию и в случае виктории в обеих грядущих встречах догонят мюнхенцев в очной серии. Пока же подопечные Карло Анчелотти могут опираться на историческое превосходство: 11 побед при двух ничьих и девяти поражениях. Но итальянскому специалисту следует напомнить своей команде, как в 2014 году его «Реал» камня на камне не оставил от «рекордмайстера» — 5:0 (1:0, 4:0). То поражение стало самым крупным для «Баварии» в еврокубках. Предыдущий раунд оппоненты прошли более чем уверенно. Несмотря на то, что в начале ответной игры с «Наполи» мадридцы заставили своих болельщиков поволноваться, общий счет в противостоянии не оставил вопросов — 6:2. Мюнхенцы добились еще большего перевеса — 10:2, и фанаты лондонского «Арсенала» получили лишний повод требовать отставки Арсена Венгера.

Когда ждать матчи?

Первый: 12 апреля, Мюнхен.

Ответный: 18 апреля, Мадрид.

«Атлетико» (Мадрид) — «Лестер Сити»

Ну вот пошли экзотические пары. Испанские и английские клубы имеют богатую историю личных встреч, однако «матрасники» и «лисы» встречались лишь четыре раза. И здесь вина лежит на «Лестере» — в отличие от чемпионов АПЛ-2015/16 мадридцы участвуют в еврокубках исправно. Последний матч этих соперников состоялся 19 лет назад в первом круге Кубка УЕФА. Тогда «Атлетико» не оставил оппонентам ни одного шанса — 4:1 по сумме двух игр (2:1, 2:0). А дебютные встречи случились на самой заре 60-х в Кубке кубков. «Лисы» тогда сумели зацепить домашнюю ничью (1:1), но в Мадриде устоять не получилось (0:2). Таким образом, «матрасники» прервали две из трех предыдущих еврокампаний «Лестера». В предыдущем раунде «Атлетико» был явным фаворитом в противостоянии с «Байером». После уверенной гостевой победы (4:2) дома подопечные Диего Симеоне выступили в энергосберегающем режиме и отстояли безголевую ничью. Совсем другая история закрутилась у команды Крэйга Шекспира — после поражения от «Севильи» (1:2) в Испании «лисы» при поддержке родных трибун вырвали победу с нужным счетом (2:0).

Когда ждать матчи?

Первый: 12 апреля, Мадрид.

Ответный: 18 апреля, Лестер.

«Ювентус» — «Барселона»

Следующая опытная пара состоит из гегемонов испанского и итальянского чемпионатов последних лет. Но данный дуэт все же серьезно уступает предыдущему в количестве встреч. Команды играли семь раз, и преимущество на стороне «Барселоны» — три победы. А «Ювентус» по два раза выигрывал и сводил матчи к ничьей. Эти клубы встречались между собой сравнительно недавно — в мае 2015 года в финале Лиги чемпионов. Тогда каталонцы уверенно обыграли Старую Синьору 3:1, и подопечные Массимилиано Аллегри наверняка горят желанием отомстить обидчикам. Другого мнения придерживается легенда туринцев Павел Недвед: «Вряд ли это стоит называть реваншем за финал 2015 года, но противостояние с “Барселоной” будет захватывающим. Я считаю, что “Юве” сильно прибавил. Нынешняя команда может играть с “Барселоной” без боязни». Особым настроем среди одноклубников будет выделяться Даниэл Алвес, расставание с которым у «Барсы» прошло не совсем красиво. Стоит отметить, что 1/8 финала сложилась для команд по-разному. Итальянцы, не слишком напрягаясь, прошли явно уступающий в классе «Порту» — 3:0 (2:0, 1:0). Единственным интересным для нейтральных болельщиков эпизодом в этом противостоянии стала очередная встреча лучших вратарей первого десятилетия ХХI века Икера Касильяса и Джанлуиджи Буффона. А вот битва «Барсы» с «Пари Сен-Жермен» привлекла внимание всего мира (0:4, 6:1). Этот камбэк еще долго заставит трепетать сердца любителей футбола.

Когда ждать матчи?

Первый: 11 апреля, Турин.

Ответный: 19 апреля, Барселона.

«Боруссия» (Дортмунд) — «Монако»

А вот подобралась и пара для любителей неизведанного. «Боруссия» и «Монако» никогда в истории не встречались друг с другом в официальных играх. Так что нынешнее двухматчевое противостояние станет для клубов историческим. Однако у «шмелей» есть богатый опыт игр с командами из Франции. Правда, он не совсем удачный: немцы побеждали шесть раз, проигрывали пять и столько же матчей свели к ничьей. У монегасков в этом плане все гораздо лучше: семь викторий над представителями Бундеслиги при пяти ничьих и четырех поражениях. В этом сезоне красно-белые уже встречались с немцами. На групповом этапе «Байер» дома без проблем разгромил «Монако» со счетом 3:0, а на «Луи II» победителя выявить не удалось — 1:1. В сезоне-2010/11 Обамеянг играл за «Монако». Но это были не нынешний Пьер-Эмерик, и не этот «Монако’На предыдущей стадии первые матчи у данных команд не особо получились. Подопечные Томаса Тухеля проиграли «Бенфике» (0:1) при невыразительной игре, а вот футболисты Леонарду Жардима устроили настоящую перестрелку с «Манчестер Сити», но оказались менее точны (3:5). Дома же у дортмундцев и монегасков получилось все, что было запланировано: «шмели» уничтожили «орлов» (4:0), а «Монако» добился необходимого для выхода в следующую стадию результата (3:1).

Когда ждать матчи?

Первый: 11 апреля, Дортмунд.

Ответный: 19 апреля, Монако.

Лига Европы

«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»

Второй по значимости европейский турнир также не поскупился на интересные пары и столкнул лбами бельгийского гегемона и восстающих из ада под руководством Жозе Моуринью «красных дьяволов». Команды хорошо друг друга знают, ведь встречались целых шесть раз. При этом «Андерлехт» не позволял себе падать в грязь лицом — они трижды одолели МЮ, потерпев те же три поражения. Хотя однажды позволили себе слабость — в далеком сезоне-1956/57 пурпурно-белые уступили в Манчестере со счетом 0:10, что до сих пор остается их самым крупным поражением в еврокубках. Вообще же в Англии «Андерлехт» не выигрывал ни разу, потерпев в 15 матчах 13 поражений.

Прошлый раунд оставил немало вопросов по игре команд: «Юнайтед» прошел дальше за счет минимальной домашней победы, а бельгийцам пришлось дважды демонстрировать характер, чтобы преодолеть барьер в виде АПОЭЛа.

«Аякс» — «Шальке»

«Аяксиды» и «шалькеры» в прошлом уже выигрывали турнир: в кампаниях-1991/92 и 1996/97 соответственно. Не прочь они повторить эти достижения, но сезон-2016/17 у обоих не задался. Красно-белые практически упустили шансы на победу в чемпионате, а синие традиционно чередуют неплохой год с удручающим. Что произойдет в этой паре, непонятно, но «Аякс» не выглядит «мальчиком для битья». Особенно амстердамцы будут цепляться за домашнюю игру: в 14 матчах на «Амстердам-Арене» с немецкими клубами они отпраздновали 12 побед. Однако кто-кто, а форвард «Шальке» Клаас-Ян Хунтелаар, который провел в «Аяксе» три сезона и забил там более ста мячей, знает, как сломить сопротивление бывшей команды.

На минувшей стадии обоим коллективам пришлось приложить немало усилий, чтобы оказаться в ¼. Так, голландцы со скрипом протиснулись мимо датского «Копенгагена» (1:2, 2:0), а «шалькеры» прошли соотечественников из менхенгладбахской «Боруссии» лишь за счет голов на выезде (1:1, 2:2).

«Лион» — «Бешикташ»

Французы являются фаворитами пары, но они забыли, как тяжело стоять против турок, ведь не играли с ними с сезона-2004/05. Тогда «ткачи» дважды одолели «Бешикташ» — 3:1 в гостях и 4:2 дома. Но в этот раз стамбульцы не будут настолько сговорчивы, что может подтвердить «Олимпиакос». Греки сами подарили соперникам домашнюю ничью (1:1), а вот в гостях провалились со счетом 1:4, при этом играя почти час в большинстве.

«Лион» же готов преодолеть все трудности, ведь после сечи с «Ромой» ему уже ничего не страшно — 4:2 дома и 1:2 в Вечном городе закалили молодую команду.

«Сельта» — «Генк»

Самая загадочная пара ЛЕ составилась из «Сельты» и «Генка». Ранее испанцы лишь однажды встречалась с представителем Бельгии — в сезоне-2003/04 им довелось играть с «Брюгге». Оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1. Что случится в этот раз, неизвестно. Однако и «Сельте», и «Генку» нужно поскорее забыть о легком для них предыдущем этапе, когда без проблем были повержены «Краснодар» (4:1) и «Гент» (6:3) соответственно.

Когда ждать матчи?

Первый: 13 апреля.

Ответный: 20 апреля.