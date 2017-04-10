Постэйфорический период
Невероятная по накалу и эмоциям 1/8 финала в Лиге чемпионов и Лиге Европы канула в лету, и победители этой стадии со дня на день будут бороться уже за выход в полуфинал своих турниров. Все самое интересное о четвертьфинальных парах ЛЧ и ЛЕ в материале Prosports.kz.
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Лига чемпионов
«Бавария» — «Реал» (Мадрид)
Начнем с клубов, которые встречались друг с другом настолько часто, что уже давно могли породниться. Мюнхенская встреча 12 апреля станет для грандов 22-й по счету. Знакомство команд состоялось в далеком сезоне-1975/76. Дебютная победа досталась немецким бюргерам, а вот «королевский клуб» не смог составить достойную конкуренцию — счет по сумме двух игр 3:1 (1:1, 2:0). Однако позднее «сливочные»
Когда ждать матчи?
Первый: 12 апреля, Мюнхен.
Ответный: 18 апреля, Мадрид.
«Атлетико» (Мадрид) — «Лестер Сити»
Ну вот пошли экзотические пары. Испанские и английские клубы имеют богатую историю личных встреч, однако «матрасники» и «лисы» встречались лишь четыре раза. И здесь вина лежит на «Лестере» — в отличие от чемпионов АПЛ-2015/16 мадридцы участвуют в еврокубках исправно. Последний матч этих соперников состоялся 19 лет назад в первом круге Кубка УЕФА. Тогда «Атлетико» не оставил оппонентам ни одного шанса — 4:1 по сумме двух игр (2:1, 2:0). А дебютные встречи случились на самой заре 60-х в Кубке кубков. «Лисы» тогда сумели зацепить домашнюю ничью (1:1), но в Мадриде устоять не получилось (0:2). Таким образом, «матрасники» прервали две из трех предыдущих еврокампаний «Лестера». В предыдущем раунде «Атлетико» был явным фаворитом в противостоянии с «Байером». После уверенной гостевой победы (4:2) дома подопечные Диего Симеоне выступили в энергосберегающем режиме и отстояли безголевую ничью. Совсем другая история закрутилась у команды Крэйга Шекспира — после поражения от «Севильи» (1:2) в Испании «лисы» при поддержке родных трибун вырвали победу с нужным счетом (2:0).
Когда ждать матчи?
Первый: 12 апреля, Мадрид.
Ответный: 18 апреля, Лестер.
«Ювентус» — «Барселона»
Следующая опытная пара состоит из гегемонов испанского и итальянского чемпионатов последних лет. Но данный дуэт все же серьезно уступает предыдущему в количестве встреч. Команды играли семь раз, и преимущество на стороне «Барселоны» — три победы. А «Ювентус» по два раза выигрывал и сводил матчи к ничьей. Эти клубы встречались между собой сравнительно недавно — в мае 2015 года в финале Лиги чемпионов. Тогда каталонцы уверенно обыграли Старую Синьору 3:1, и подопечные Массимилиано Аллегри наверняка горят желанием отомстить обидчикам. Другого мнения придерживается легенда туринцев Павел Недвед: «Вряд ли это стоит называть реваншем за финал 2015 года, но противостояние с “Барселоной” будет захватывающим. Я считаю, что “Юве” сильно прибавил. Нынешняя команда может играть с “Барселоной” без боязни». Особым настроем среди одноклубников будет выделяться Даниэл Алвес, расставание с которым у «Барсы» прошло не совсем красиво. Стоит отметить, что 1/8 финала сложилась для команд
Когда ждать матчи?
Первый: 11 апреля, Турин.
Ответный: 19 апреля, Барселона.
«Боруссия» (Дортмунд) — «Монако»
А вот подобралась и пара для любителей неизведанного. «Боруссия» и «Монако» никогда в истории не встречались друг с другом в официальных играх. Так что нынешнее двухматчевое противостояние станет для клубов историческим. Однако у «шмелей» есть богатый опыт игр с командами из Франции. Правда, он не совсем удачный: немцы побеждали шесть раз, проигрывали пять и столько же матчей свели к ничьей. У монегасков в этом плане все гораздо лучше: семь викторий над представителями Бундеслиги при пяти ничьих и четырех поражениях. В этом сезоне
Когда ждать матчи?
Первый: 11 апреля, Дортмунд.
Ответный: 19 апреля, Монако.
Лига Европы
«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»
Второй по значимости европейский турнир также не поскупился на интересные пары и столкнул лбами бельгийского гегемона и восстающих из ада под руководством Жозе Моуринью «красных дьяволов». Команды хорошо друг друга знают, ведь встречались целых шесть раз. При этом «Андерлехт» не позволял себе падать в грязь лицом — они трижды одолели МЮ, потерпев те же три поражения. Хотя однажды позволили себе слабость — в далеком сезоне-1956/57
Прошлый раунд оставил немало вопросов по игре команд: «Юнайтед» прошел дальше за счет минимальной домашней победы, а бельгийцам пришлось дважды демонстрировать характер, чтобы преодолеть барьер в виде АПОЭЛа.
«Аякс» — «Шальке»
«Аяксиды» и «шалькеры» в прошлом уже выигрывали турнир: в кампаниях-1991/92 и 1996/97 соответственно. Не прочь они повторить эти достижения, но сезон-2016/17 у обоих не задался.
На минувшей стадии обоим коллективам пришлось приложить немало усилий, чтобы оказаться в ¼. Так, голландцы со скрипом протиснулись мимо датского «Копенгагена» (1:2, 2:0), а «шалькеры» прошли соотечественников из менхенгладбахской «Боруссии» лишь за счет голов на выезде (1:1, 2:2).
«Лион» — «Бешикташ»
Французы являются фаворитами пары, но они забыли, как тяжело стоять против турок, ведь не играли с ними с сезона-2004/05. Тогда «ткачи» дважды одолели «Бешикташ» — 3:1 в гостях и 4:2 дома. Но в этот раз стамбульцы не будут настолько сговорчивы, что может подтвердить «Олимпиакос». Греки сами подарили соперникам домашнюю ничью (1:1), а вот в гостях провалились со счетом 1:4, при этом играя почти час в большинстве.
«Лион» же готов преодолеть все трудности, ведь после сечи с «Ромой» ему уже ничего не страшно — 4:2 дома и 1:2 в Вечном городе закалили молодую команду.
«Сельта» — «Генк»
Самая загадочная пара ЛЕ составилась из «Сельты» и «Генка». Ранее испанцы лишь однажды встречалась с представителем Бельгии — в сезоне-2003/04 им довелось играть с «Брюгге». Оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1. Что случится в этот раз, неизвестно. Однако и «Сельте», и «Генку» нужно поскорее забыть о легком для них предыдущем этапе, когда без проблем были повержены «Краснодар» (4:1) и «Гент» (6:3) соответственно.
Когда ждать матчи?
Первый: 13 апреля.
Ответный: 20 апреля.
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