Валерий Карпин: «Бавария» способна обыграть мадридский «Реал»

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Четвертьфиналы главного евротурнира стартуют двумя суперматчами: «Бавария» — «Реал» и «Ювентус» — «Барселона». По мнению Карпина, это два очень интересных противостояния, хотя делает оговорку: «Понятно, что сейчас, наверное, все они будут интересными».

«Бавария» уже, наверное, выиграла чемпионат Германии, хотя там и проиграла «Хоффенхайму», — цитирует Карпина сайт «Рейтинг Букмекеров». — Понятно, что в Германии она вне конкуренции, хотя проблемы у мюнхенского клуба тоже имеются.

«Ну и “Реал Мадрид” не безгрешен, так скажем. К обороне, наверное, тоже есть вопросы. Поэтому, думаю, что “Бавария” все-таки выиграет. “Реал” забьет, да, но “Бавария” выиграет», — такой прогноз на матч дает бывший футболист и главный тренер московского «Спартака».

О матче «Ювентус» — «Барселона» Каприн говорит более сдержанно: «Если брать во внимание, что “Барселона” прошла “Пари Сен-Жермен”, то и с “Ювентусом”, конечно же, будет непросто. Тем более в первом матче на выезде».

При этом специалист считает, что «Барселона» лимит своих возможных ошибок исчерпала как раз в играх с «ПСЖ»: «Понятно, что “Барса” не допустит таких ошибок, какие были с парижанами. Поэтому в первом матче поставлю на голевую ничью. При этом и те, и другие забьют голы, матч будет интересный».