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10 апреля 2017, 18:12 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Тухель: «Монако» — мощная команда, которую тренирует потрясающий наставник

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако».

Встреча состоится 11 апреля в Германии.

«Постепенно наш лазарет пустеет. Ожидаем, что Вайгль и Кагава будут готовы выйти на поле. То же самое относится и к Пищеку. Ройс тренировался вместе с командой вчера и будет работать сегодня, а затем мы оценим его состояние. Если он попадёт в заявку, то будет готов выйти на поле.

Не могу сказать, что у нас проблемы. У “Боруссии” был один плохой результат — абсолютно справедливое поражение от “Баварии” со счётом 1:4. Мы попросили игроков забыть эту неудачу. Порой лучше не держать в голове прошлый матч, особенно если играешь по графику суббота-среда-суббота.

В составе “Монако” много игроков, которые производят приятное впечатление. У них очень талантливые ребята, и при этом это очень компактная и мощная команда. Кроме того, с монегасками работает потрясающий тренер (Леонарду Жардим. — Прим. “Чемпионата”). Думаю, шансы равны, но если оценивать текущую форму команд, то небольшое преимущество у соперника. Хотя мы чувствуем, что готовы к этому матчу, постараемся показать себя и одержать победу», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

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