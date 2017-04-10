Встреча состоится 11 апреля в Германии.



«Постепенно наш лазарет пустеет. Ожидаем, что Вайгль и Кагава будут готовы выйти на поле. То же самое относится и к Пищеку. Ройс тренировался вместе с командой вчера и будет работать сегодня, а затем мы оценим его состояние. Если он попадёт в заявку, то будет готов выйти на поле.



Не могу сказать, что у нас проблемы. У “Боруссии” был один плохой результат — абсолютно справедливое поражение от “Баварии” со счётом 1:4. Мы попросили игроков забыть эту неудачу. Порой лучше не держать в голове прошлый матч, особенно если играешь по графику суббота-среда-суббота.



В составе “Монако” много игроков, которые производят приятное впечатление. У них очень талантливые ребята, и при этом это очень компактная и мощная команда. Кроме того, с монегасками работает потрясающий тренер (Леонарду Жардим. — Прим. “Чемпионата”). Думаю, шансы равны, но если оценивать текущую форму команд, то небольшое преимущество у соперника. Хотя мы чувствуем, что готовы к этому матчу, постараемся показать себя и одержать победу», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.