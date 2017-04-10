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10 апреля 2017, 17:56 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Левандовски не вышел на тренировку «Баварии» и может пропустить матч с «Реалом»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски пропустил сегодняшнюю тренировку команды из-за травмы плеча, сообщает AS.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски пропустил сегодняшнюю тренировку команды <nobr>из-за </nobr>травмы плеча сообщает AS. Увеличить
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Мюнхенцы ведут подготовку к первому матчу ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом». Вратарь немецкой команды Мануэль Нойер восстановился от операции на ноге и работал вместе с другими голкиперами. А вот Левандовски, который получил повреждение в поединке 28-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1), на поле не вышел. Пока сложно сказать, сможет ли поляк восстановиться к игре со «сливочными», которая состоится уже 12 апреля, несмотря на то что ранее в клубе сообщали, что у форварда несерьёзная травма.

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Валерий Карпин: «Бавария» способна обыграть мадридский «Реал»

Валерий Карпин: «Бавария» способна обыграть мадридский «Реал»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Валерий Карпин, несколько сезонов поигравший в чемпионате Испании, сделал прогноз на первые матчи ¼ финала Лиги чемпионов. Эксперт, в частности, считает, что немецкая «Бавария» на своем поле одолеет мадридский «Реал».
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