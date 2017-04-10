Левандовски не вышел на тренировку «Баварии» и может пропустить матч с «Реалом»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски пропустил сегодняшнюю тренировку команды
из-за травмы плеча, сообщает AS.
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Видимо, что-то случилось...
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Мюнхенцы ведут подготовку к первому матчу ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом». Вратарь немецкой команды Мануэль Нойер восстановился от операции на ноге и работал вместе с другими голкиперами. А вот Левандовски, который получил повреждение в поединке 28-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1), на поле не вышел. Пока сложно сказать, сможет ли поляк восстановиться к игре со «сливочными», которая состоится уже 12 апреля, несмотря на то что ранее в клубе сообщали, что у форварда несерьёзная травма.
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