Левандовски не вышел на тренировку «Баварии» и может пропустить матч с «Реалом»

Мюнхенцы ведут подготовку к первому матчу ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом». Вратарь немецкой команды Мануэль Нойер восстановился от операции на ноге и работал вместе с другими голкиперами. А вот Левандовски, который получил повреждение в поединке 28-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1), на поле не вышел. Пока сложно сказать, сможет ли поляк восстановиться к игре со «сливочными», которая состоится уже 12 апреля, несмотря на то что ранее в клубе сообщали, что у форварда несерьёзная травма.