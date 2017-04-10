Карвахаль может пропустить матч «Бавария» — «Реал»
Защитник «Реала» Дани Карвахаль пропустил тренировку команды в рамках подготовки к первому матчу ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии», информирует AS. Таким образом, участие футболиста в предстоящей игре находится под вопросом.
Отмечается, что ранее Карвахаль не входил в число травмированных игроков мадридцев. Возможно, испанец просто получил дополнительный день для отдыха в преддверии важной встречи.
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