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10 апреля 2017, 15:56 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Карвахаль может пропустить матч «Бавария» — «Реал»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль пропустил тренировку команды в рамках подготовки к первому матчу ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии», информирует AS. Таким образом, участие футболиста в предстоящей игре находится под вопросом.

Отмечается, что ранее Карвахаль не входил в число травмированных игроков мадридцев. Возможно, испанец просто получил дополнительный день для отдыха в преддверии важной встречи.

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