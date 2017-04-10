Карл-Хайнц Румменигге: Анчелотти любой ценой хочет выбить «Реал» из Лиги чемпионов

— Мы должны провести два потрясающих матча, если хотим выйти в полуфинал, — цитирует DPA Румменигге. — Если кто и способен выбить из турнира его действующего победителя, то это «Бавария».

За время работы в клубе я видел самых разнообразных тренеров во главе команды. Анчелотти поражает своим спокойствием и качеством работы. Вместе с «Реалом» он одержал красивую победу в Лиге чемпионов. Думаю, что он любой ценой хочет выбить из турнира бывший клуб.