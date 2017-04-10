Участие Левандовски в игре с «Реалом» под вопросом, Нойер вернулся в общую группу
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски пропустил тренировку команды в рамках подготовки к первому матчу ¼ финала Лиги чемпионов против «Реала», информирует AS.
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Видимо, что-то случилось...
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При этом в общей группе тренировался вратарь Мануэль Нойер, не участвовавший в последних играх мюнхенцев
Ожидается, что голкипер точно сыграет против мадридцев, тогда как состояние польского форварда
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