Участие Левандовски в игре с «Реалом» под вопросом, Нойер вернулся в общую группу

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При этом в общей группе тренировался вратарь Мануэль Нойер, не участвовавший в последних играх мюнхенцев из-за недавно перенесенной операции.