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10 апреля 2017, 14:52 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Участие Левандовски в игре с «Реалом» под вопросом, Нойер вернулся в общую группу

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски пропустил тренировку команды в рамках подготовки к первому матчу ¼ финала Лиги чемпионов против «Реала», информирует AS.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски пропустил тренировку команды в рамках подготовки к первому матчу ¼ финала Лиги чемпионов против Реала. Увеличить
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При этом в общей группе тренировался вратарь Мануэль Нойер, не участвовавший в последних играх мюнхенцев из-за недавно перенесенной операции.

Ожидается, что голкипер точно сыграет против мадридцев, тогда как состояние польского форварда по-прежнему вызывает вопросы.

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