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10 апреля 2017, 13:56 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Барселона» вылетела в Турин, Бускетс, Туран и Видаль отправились с командой

«Барселона» вылетела в Турин, где 11 апреля состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Ювентусом». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике взял в Италию трёх футболистов, которые на поле точно не выйдут. В Турин полетел дисквалифицированный Серхио Бускетс, а также травмированные Арда Туран и Алейкс Видаль.

Матч «Ювентус» — «Барселона» начнётся в 21:45 мск.

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