«Барселона» вылетела в Турин, Бускетс, Туран и Видаль отправились с командой

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике взял в Италию трёх футболистов, которые на поле точно не выйдут. В Турин полетел дисквалифицированный Серхио Бускетс, а также травмированные Арда Туран и Алейкс Видаль.



Матч «Ювентус» — «Барселона» начнётся в 21:45 мск.