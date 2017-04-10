«Барселона» вылетела в Турин, Бускетс, Туран и Видаль отправились с командой
«Барселона» вылетела в Турин, где 11 апреля состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Ювентусом». Об этом сообщает
пресс-служба каталонского клуба.
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике взял в Италию трёх футболистов, которые на поле точно не выйдут. В Турин полетел дисквалифицированный Серхио Бускетс, а также травмированные Арда Туран и Алейкс Видаль.
Матч «Ювентус» — «Барселона» начнётся в 21:45 мск.
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