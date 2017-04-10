Хуммельс получил травму на тренировке «Баварии» перед матчем с «Реалом»
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс получил повреждение на утренней тренировке команды, сообщает Bild.
28-летний немецкий футболист травмировал стопу и не смог продолжить тренировку. Он покинул поле, испытывая серьёзную боль. Сможет ли Хуммельс принять участие в домашнем первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом», пока не известно.
Главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти не задействовал защитника в матче 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (4:1), предоставив ему отдых.
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