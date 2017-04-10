Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29375440/
10 апреля 2017, 13:07 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Матч «Бавария» — «Реал» рассудит Риццоли, «Атлетико» — «Лестер» — Эрикссон

Названы арбитры первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» и «Атлетико» — «Лестер Сити».

Названы арбитры первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов Бавария — Реал и <span class=error>Атлетико</span> — <span class=error>Лестер</span> Сити. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встречу в Мюнхене доверено обслуживать итальянской бригаде арбитров во главе с Николой Риццоли. Ассистенты рефери — Риккардо Ди Фиоре, Филиппо Мели. Дополнительные ассистенты рефери — Лука Банти, Антонио Дамато. Четвёртый арбитр — Эленито Ди Либераторе.

В Мадриде стартовый свисток даст швед Юнас Эрикссон. Помогать ему будут соотечественники Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк. Дополнительные ассистенты рефери Стефан Юханнессон, Маркус Стрембергсон. Четвёртый арбитр — Мехмет Джулум.

Оба матча состоится 12 апреля. Начало — в 21:45 мск.

Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!