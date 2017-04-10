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Встречу в Мюнхене доверено обслуживать итальянской бригаде арбитров во главе с Николой Риццоли. Ассистенты рефери — Риккардо Ди Фиоре, Филиппо Мели. Дополнительные ассистенты рефери — Лука Банти, Антонио Дамато. Четвёртый арбитр — Эленито Ди Либераторе.



В Мадриде стартовый свисток даст швед Юнас Эрикссон. Помогать ему будут соотечественники Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк. Дополнительные ассистенты рефери Стефан Юханнессон, Маркус Стрембергсон. Четвёртый арбитр — Мехмет Джулум.



Оба матча состоится 12 апреля. Начало — в 21:45 мск.