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10 апреля 2017, 11:58 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Сидибе пропустит первый матч «Монако» в четвертьфинале ЛЧ с «Боруссией» из-за аппендицита

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Защитник «Монако» Джибриль Сидибе не сыграет в первом матче ¼ финала футбольной Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» из-за аппендицита, сообщается на официальном сайте монегасков.

Первый матч «Боруссии» и «Монако» состоится 11 апреля в Дортмунде. Кроме Сидибе, игру из-за дисквалификации пропустит полузащитник монегасков Тимуэ Бакайоко.

Сидибе в нынешнем сезоне забил три гола в 40 матчах за «Монако».

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