Сидибе пропустит первый матч «Монако» в четвертьфинале ЛЧ с «Боруссией» из-за аппендицита

Первый матч «Боруссии» и «Монако» состоится 11 апреля в Дортмунде. Кроме Сидибе, игру из-за дисквалификации пропустит полузащитник монегасков Тимуэ Бакайоко.

Сидибе в нынешнем сезоне забил три гола в 40 матчах за «Монако».