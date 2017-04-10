Сидибе пропустит первый матч «Монако» в четвертьфинале ЛЧ с «Боруссией» из-за аппендицита
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Защитник «Монако» Джибриль Сидибе не сыграет в первом матче ¼ финала футбольной Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» из-за аппендицита, сообщается на официальном сайте монегасков.
Первый матч «Боруссии» и «Монако» состоится 11 апреля в Дортмунде. Кроме Сидибе, игру
Сидибе в нынешнем сезоне забил три гола в 40 матчах за «Монако».
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