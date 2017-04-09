Пепе пропустит месяц и не поможет «Реалу» в матчах с «Барселоной» и «Баварией»
Защитник «Реала» Пепе, который не доиграл матч 31-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1)
из-за перелома рёбер, пропустит около месяца, информирует Marca.
Португальский футболист открыл счёт во встрече в начале второй половины игры, однако вскоре столкнулся с партнёром по команде Тони Кроосом и был вынужден уйти с поля, уступив место Начо. Медицинское обследование после матча выявило у Пепе перелом двух рёбер.
Таким образом, Пепе не сыграет в ключевых матчах «Реала» — с «Барселоной» в чемпионате Испании (23 апреля) и с «Баварией» в ¼ финала Лиги чемпионов (12 и 18 апреля).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter