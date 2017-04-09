Матч «Ювентус» — «Барселона» рассудит Марциняк, «Боруссия» Д — «Монако» — Орсато
Стали известны имена арбитров, которые будут обслуживать четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов, запланированные на 11 апреля.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, встречу «Ювентус» — «Барселона» рассудит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком.
На матч «Боруссия» (Дортмунд) — «Монако» назначены итальянские судьи во главе с Даниэле Орсато.
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