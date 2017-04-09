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9 апреля 2017, 12:12 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Левандовски сыграет против «Реала», несмотря на ушиб плеча

Лучший бомбардир чемпионата Германии-2016/17 Роберт Левандовски выйдет на поле в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

В матче 28-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд) Левандовски получил ушиб плеча. Он был заменен во втором тайме.

— Да, Роберт заработал синяк, но к среде проблем не будет, — заявил главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.

В чемпионате Германии-2016/17 Левандовски забил уже 26 мячей. Матч «Бавария» — «Реал» состоится 12 апреля на «Альянц Арене».

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