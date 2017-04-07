Дино Дзофф: Меня не впечатлил камбэк «Барселоны» в матче с «ПСЖ»
Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф поделился ожиданиями от предстоящей встречи туринского клуба с «Барселоной», а также рассказал о своем отношении к выходу каталонского клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, команда Луиса Энрике проиграла первый матч «ПСЖ» (0:4), но сумела выйти в следующую стадию турнира, разгромив своего соперника в родных стенах со счетом 6:1.
«Нас ждет отличный матч, но я хочу сказать испанцам, чтобы они были осторожны. Этот «Ювентус» никогда не сдастся. Вообще, я уверен в команде Аллегри.
Что касается кампбэка
Может ли оборона «Ювентуса» остановить Месси, Суареса и Неймара? Конечно, это игроки самого высокого класса, настоящие феномены, однако, я уверен, что защитникам туринского клуба под силу остановить этих ребят. На мой взгляд, у команды Аллегри лучшая защита среди оставшихся клубов в этой Лиге чемпионов, — приводит слова итальянца Football Italia.
Первый матч «Ювентуса» и «Барселоны» состоится 11 апреля в Турине и стартует в 21.45 мск.
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