Стадион в Штутгарте будет претендовать на проведение финала ЛЕ в 2019 году

Другим претендентом от Германии на проведение финала Лиги Европы являлся стадион «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте, но выбор был сделан в пользу Штутгарта.



Заявку на проведение финала Лиги Европы необходимо подать в УЕФА до 6 июня 2017 года. Решение о том, где состоится финал, будет принято 20 сентября.

Вместимость стадиона в Штутгарте составляет 60 449 человек. Финальный матч Лиги Европы запланирован на 29 мая 2019 года.