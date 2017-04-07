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7 апреля 2017, 18:14 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Стадион в Штутгарте будет претендовать на проведение финала ЛЕ в 2019 году

Немецкий футбольный союз подаст заявку на проведение финала Лиги Европы в 2019 году. На проведение еврокубкового финала будет претендовать стадион «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте, сообщает Kicker.

Другим претендентом от Германии на проведение финала Лиги Европы являлся стадион «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте, но выбор был сделан в пользу Штутгарта.

Заявку на проведение финала Лиги Европы необходимо подать в УЕФА до 6 июня 2017 года. Решение о том, где состоится финал, будет принято 20 сентября.

Вместимость стадиона в Штутгарте составляет 60 449 человек. Финальный матч Лиги Европы запланирован на 29 мая 2019 года.
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Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2019 года будут проводиться на одной неделе

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2019 года будут проводиться на одной неделе

ХЕЛЬСИНКИ, 4 апреля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов с 2019 года будут проводиться на одной неделе уже после завершения национальных соревнований. Об этом решении сообщает пресс- служба УЕФА.
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