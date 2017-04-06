Марчелло Липпи: «Ювентус» на одном уровне с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»

«Команда стала намного сильнее и добавила в уверенности в себе. У них потрясающий прогресс в Италии, но они прибавили и на международном уровне. Сейчас они на том же уровне, что «Реал», «Барселона» или «Бавария».

Эти соперники уже не будут для «Ювентуса» ночным кошмаром, как это было два-три года назад. Пока что эти клубы не встречались в Лиге чемпионов с командами с такой сильной защитой, как у «Ювентуса», — цитирует Липпи Sky Sport Italia.

Напомним, в ¼ финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Барселоной». Матчи пройдут 11 и 19 апреля.