Марчелло Липпи: «Ювентус» на одном уровне с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи считает, что команда сейчас не уступает по классу клубам, которые считаются главными претендентами на победу в Лиге чемпионов.
«Команда стала намного сильнее и добавила в уверенности в себе. У них потрясающий прогресс в Италии, но они прибавили и на международном уровне. Сейчас они на том же уровне, что «Реал», «Барселона» или «Бавария».
Эти соперники уже не будут для «Ювентуса» ночным кошмаром, как это было
Напомним, в ¼ финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Барселоной». Матчи пройдут 11 и 19 апреля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter