Представители УЕФА и Премьер-лиги обсудят, как избежать пересечения игр ЛЧ и АПЛ

Отмечается, что отношения между УЕФА и европейскими лигами, не являющимися ведущими, испортились после того, как стало известно о реформах формата еврокубков. Так, с 2018 по 2021 год четыре сильнейшие лиги Европы будут представлены сразу четырьмя командами в Лиге чемпионов.



Однако АПЛ выразила своё недовольство тем, что в день матча 1/8 финала между «Барселоной» и «ПСЖ (6:1) в это же время проводилась игра чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Сток Сити» (0:0).