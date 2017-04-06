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6 апреля 2017, 10:17 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Представители УЕФА и Премьер-лиги обсудят, как избежать пересечения игр ЛЧ и АПЛ

Президент УЕФА Александр Чеферин в ближайшее время встретится с исполнительным председателем английской Премьер-лиги Ричардом Скудамором, чтобы обсудить, как избежать пересечения матчей европейских клубных турниров с играми в высшем дивизионе Англии, сообщает ITV.

Отмечается, что отношения между УЕФА и европейскими лигами, не являющимися ведущими, испортились после того, как стало известно о реформах формата еврокубков. Так, с 2018 по 2021 год четыре сильнейшие лиги Европы будут представлены сразу четырьмя командами в Лиге чемпионов.

Однако АПЛ выразила своё недовольство тем, что в день матча 1/8 финала между «Барселоной» и «ПСЖ (6:1) в это же время проводилась игра чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Сток Сити» (0:0).
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