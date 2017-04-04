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4 апреля 2017, 13:55 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Тер Штеген: Если забиваешь ПСЖ шесть голов, то помощь судьи тут ни при чём

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в очередной раз прокомментировал победу своей команды над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Играя на выезде, парижане проиграли со счётом 1:6 и распрощались с турниром. Между тем в первой игре подопечные Унаи Эмери одержали победу со счётом 4:0. Большую полемику вызвала работа судей в этом матче, и многие считают, что «ПСЖ» во многом проиграл именно из-за ошибок судейства.

«Если забиваешь “ПСЖ” шесть голов, то помощь судьи тут ни при чём. В том же самом матче были решения в пользу и против нас. Однако футбол позволяет говорить всё, что угодно, даже неправду. В той же игре на 3-й минуте счёт был 1:0 в нашу пользу. Такие матчи выигрываются не арбитром, а сердцем», — цитирует тер Штегена La Vanguardia.

В четвертьфинале сине-гранатовые сыграют с туринским «Ювентусом». Первая игра состоится 12 апреля на поле «старой синьоры», ответная — 19 апреля.

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