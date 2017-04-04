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4 апреля 2017, 13:14 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2019 года будут проводиться на одной неделе

ХЕЛЬСИНКИ, 4 апреля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов с 2019 года будут проводиться на одной неделе уже после завершения национальных соревнований. Об этом решении сообщает пресс- служба УЕФА.

<em>ХЕЛЬСИНКИ 4 апреля. /ТАСС/. </em>Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) принял решение что финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов с 2019 года будут проводиться на одной неделе уже после завершения национальных соревнований. Об этом решении сообщает пресс- служба <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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Ранее финалы еврокубков проводились по средам с интервалом в неделю. С 2009 года финалы Лиги чемпионов были вынесены на субботу, таким образом интервал между решающими играми ерокубков в последние годы составлял 10 дней.

«Принято решение о проведении финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов на одной неделе в цикле трех сезонов 2018—2021 годов. Таким образом, финал Лиги Европы также будет проводиться по завершении всех соревнований на национальном уровне. Финал Лиги Европы в сезоне-2018/19 пройдет 29 мая 2019 года», — говорится в релизе УЕФА, где также отмечается, что финалы пройдут в разных городах.

Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут финалы 2019 года, в сентябре 2017 года.
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