Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2019 года будут проводиться на одной неделе
ХЕЛЬСИНКИ, 4 апреля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов с 2019 года будут проводиться на одной неделе уже после завершения национальных соревнований. Об этом решении сообщает пресс- служба УЕФА.
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Ранее финалы еврокубков проводились по средам с интервалом в неделю. С 2009 года финалы Лиги чемпионов были вынесены на субботу, таким образом интервал между решающими играми ерокубков в последние годы составлял 10 дней.
«Принято решение о проведении финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов на одной неделе в цикле трех сезонов 2018—2021 годов. Таким образом, финал Лиги Европы также будет проводиться по завершении всех соревнований на национальном уровне. Финал Лиги Европы в сезоне-2018/19 пройдет 29 мая 2019 года», — говорится в релизе УЕФА, где также отмечается, что финалы пройдут в разных городах.
Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут финалы 2019 года, в сентябре 2017 года.
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