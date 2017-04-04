Ракитич: Игроки «Барселоны» не были счастливы, получив в соперники «Ювентус»

«Жеребьёвка? Мы не были счастливы. Мы играли с ними два года назад, и мы знаем, насколько они сильны. Марио Манджукич сказал мне то же самое, что они не хотели такого жребия.



«Ювентус» — клуб без недостатков, у них есть чёткие идеи и отличная команда. Нас ждёт трудное противостояние. «Ювентус» выигрывал Серию А в течение пяти лет подряд, а два года назад они были в финале Лиги чемпионов.

У «Ювентуса» впечатляющая история, этот клуб является одним из 5−10 лучших в мире, они привыкли побеждать. У меня хорошие воспоминания о стадионе «Ювентуса», я побеждал там в финале Лиги Европы с «Севильей» (в 2014 году. — Прим. «Чемпионата»), — цитирует Ракитича Gazzetta Dello Sport.