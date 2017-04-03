Штефан Лихтштайнер: Игроки «Ювентуса» загорелись идеей выиграть Лигу чемпионов

«За последние годы нам удалось выиграть немало трофеев на уровне Италии, однако, болельщикам “Ювентуса” нужна именно Лига чемпионов. Каждый игрок мечтает завоевать этот трофей, и мы загорелись идеей привезти его в Турин», — приводит слова швейцарца Football Italia.

Напомним, действующему чемпиону серии, а предстоит провести на стадии четвертьфинала две игры с «Барселоной». Первая игра состоится 11 апреля в Турине.