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3 апреля 2017, 22:27 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Штефан Лихтштайнер: Игроки «Ювентуса» загорелись идеей выиграть Лигу чемпионов

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер рассказал о планах туринского клуба на текущий сезон.

«За последние годы нам удалось выиграть немало трофеев на уровне Италии, однако, болельщикам “Ювентуса” нужна именно Лига чемпионов. Каждый игрок мечтает завоевать этот трофей, и мы загорелись идеей привезти его в Турин», — приводит слова швейцарца Football Italia.

Напомним, действующему чемпиону серии, а предстоит провести на стадии четвертьфинала две игры с «Барселоной». Первая игра состоится 11 апреля в Турине.

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